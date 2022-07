El COVID duplica su incidencia desde el inicio del verano con los centros de salud bajo mínimos

El comienzo del verano en O Morrazo coincide con la séptima ola de la pandemia de COVID-19. Incluso con el cuestionado cambio de criterio del Ministerio de Sanidad a la hora de contabilizar los casos activos, limitándose a mayores de 60 años, se comprueba un incremento de la incidencia, sobre todo en la segunda mitad del mes de junio. En estos momentos las cifras oficiales recogen 326 morracenses contagiados, lo que son seis más que el sábado y casi el doble que el 31 de mayo, el momento más bajo de la pandemia en mucho tiempo. Entonces había 183 casos activos, ahora hay 143 más. Los médicos de los centros de salud de la comarca advierten de que hay varios cientos más de contagiados pero que no entran en las cifras oficiales al no llegar a la edad establecida por Sanidad. En la última semana, solo entre mayores de 60 años, se contabilizaron 160 nuevos casos.

A esta situación se llega además con los centros de salud bajo mínimos en materia de personal y con una presión más alta debido a la llegada de miles de turistas a la comarca. Desde el centro de salud cangués el jefe de servicio, Benigno Villoch, explica que se están registrando muchos casos en las últimas semanas “aunque la gran mayoría leves, pero tenemos más población para atender porque Cangas está lleno de turistas y eso se está empezando a notar. Es lo que nos toca vivir este verano”, se resigna. Reconoce, Villoch, que con parte de la plantilla de vacaciones el Sergas no cubre estas plazas de médicos y enfermeros.

El jefe de servicio en el ambulatorio cangués lamenta el cambio de registro del Ministerio de Sanidad para la pandemia. “El COVID va en aumento o estamos en meseta, pero es difícil saber cuál es la realidad al no contabilizar todos los casos”. Los registros oficiales otorgan a Cangas 153 casos activos en estos momentos de los que 62 se contagiaron en la última semana.

En Moaña, por su parte, en horario de tarde solo hay operativo un médico en estos momentos, pues la falta de personal por los traslados se suma a las vacaciones sin cubrir. En cuanto a las enfermeras, faltan dos de cuatro ahora mismo, agravando así la mayor presión que se nota también con la llegada de los turistas. Por la mañana hay cinco doctores de siete por vacaciones sin cubrir y el personal está asumiendo al resto de cupos con prolongaciones. Además, la falta de servicio de urgencias en la villa hace que muchos pacientes de tarde acudan al centro de salud de mañana, para evitar así tener que desplazarse hasta Cangas.

Los datos del mapa del Sergas marcan 104 mayores de 60 años contagiados en Moaña, que vuelve a superar la barrera del centenar con 62 casos registrados a lo largo de la última semana. “La sensación que tenemos es de que hay más tasa de contagiados que en la sexta ola. Casi todos los que tienen síntomas dan positivo aunque no suelen ser casos graves”, apuntan los sanitarios moañeses.

Bueu no es ajeno a la tendencia existente en la comarca y contabiliza oficialmente 70 casos activos de los que 36 se contagiaron a lo largo de la pasada semana. Desde el centro de salud se habla de “un gran número de casos, aunque por fortuna la mayoría de ellos de carácter leve”. Los ingresos que se han registrado en los últimos tiempos son por otras patologías, a las que se une el Covid. “El Covid descompensa esas patologías”, señalan.

El trabajo está siendo especialmente intenso, aunque irregular en cuanto a los días. “Tenemos unos con cuatro o cinco pacientes de coronavirus y otros en los que atendemos a 15.”. En cuanto al perfil “el grueso de los afectados son gente mayor, pero hay de todas las edades”.

El Covid no está haciendo sino incrementar la carga de trabajo de los galenos buenenses, con una plantilla reducida por las vacaciones a seis personas de las ocho habituales. El aumento de pacientes desplazados y el retraso en las consultas en las especialidades hospitalarias son otras de las razones del incremento en la presión de la atención primaria, con jornadas en las que los médicos atienden hasta a 50 pacientes.

Concha Trigo: “La vigilancia de la Casa do Mar por la Policía Nacional es una reacción desmedida”

Hasta 31 domingos consecutivos lleva la Mesa da Sanidade de Moaña convocando concentraciones ante la Casa do Mar de la villa para exigir el regreso del servicio de urgencias y evidenciar que las noches y los fines de semana Moaña está sin médicos operativos en el municipio. Ayer, la portavoz de la Plataforma en Defensa da Sanidade de Moaña, Concha Trigo, alertó de la situación de la atención primaria durante el verano y se refirió a la vigilancia que la Policía Nacional, con un furgón, estableció el pasado viernes para evitar una nueva ocupación simbólica del centro de salud, como se había realizado 15 días antes. “Nos parece una reacción desmedida, porque siempre protestamos de forma pacífica. Lo único que demostró es que la Consellería de Sanidade está preocupada por estas protestas”. En representación del gobierno local intervino la alcaldesa en funciones, la socialista Marta Freire, entre cánticos de “Coa nosa saúde non se xoga!”. Se refirió a las declaraciones de esta semana del gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente, indicando que estudiarán devolver las urgencias a Moaña si baja la incidencia del COVID-19. “Centralizaron este servicio en Cangas por una decisión política. No sanitaria. Los que vamos a las urgencias a Cangas sabemos que la entrada y los espacios de espera son los mismos para personas con coronavirus y para el resto de pacientes, igual que ocurriría en Moaña”, lamentó Freire. Sobre el despliegue policial del viernes, la alcaldesa en funciones asegura que “se demuestra que con estas protestas estamos haciendo algo grande” y promete no “amedrentarse” por la vigilancia.