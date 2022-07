Las obras de Reibón impiden a Mulleres de Moaña recuperar la Festa do Mexillón

La Festa do Mexillón de Moaña pasa por ser el gran evento de exaltación del producto más característico de la gastronomía de la villa, además de recordar su enorme potencial como motor económico. El año 2019 conmemoró su 25 edición y desde entonces la Asociación de Mulleres, que es la artífice de esta fiesta, no pudo volver a celebrarla. Las ediciones de 2020 y 2021 se cancelaron por la pandemia y este año, cuando ya tenían el compromiso de las donaciones de bivalvo por parte de cooperativas de bateeiro para recuperar la fiesta, el cambio de fechas en las obras de reforma de la cocina del CEIP Reibón les obligó a paralizar el evento. La directiva del colectivo organizador, que pasa por ser la asociación con más afiliados de O Morrazo, mostraba ayer su malestar por lo ocurrido “sobre todo porque ofrecimos alternativas de cambio de fecha, para poder celebrar el evento”, apunta Concha Trigo.

Y es que en primavera, conocedoras de que la gran cocina pública de Moaña estaría en obras en verano, la Asociación de Mulleres se dirigió a la Consellería de Educación. La Festa do Mexillón se celebra, históricamente, el primer fin de semana de agosto “pero propusimos adelantarla a comienzos de julio o adaptarnos a otra fecha dentro del verano. Pero nos dijeron que a comienzos de agosto la cocina estaría lista porque las obras arrancarían en cuanto acabasen las clases de los niños”, apuntan desde Mulleres de Moaña. Descartado el adelanto, ahora se encuentran con que las obras todavía no comenzaron y presumiblemente estarán en marcha en el mes de agosto, por lo que tuvieron que renunciar a recuperar la celebración gastronómica.

La Festa do Mexillón tiene importancia también por unir a cooperativas de mejilloneros, a la Asociación de Mulleres y al Concello que colabora con la instalación de la carpa en el patio de Reibón y otros elementos de la logística.

Entre tres y cinco toneladas de molusco bivalvo suelen donar los productores para esta fiesta, un pedido que finalmente hubo que suspender cuando ya estaba acordado para este mes de agosto. Será necesario esperar al menos hasta el verano de 2023 para recuperar un evento que siempre cuenta con una cara reconocida de la localidad como pregonero y con actuaciones de música en directo.

En 2019, por ejemplo, más de 350 mujeres del municipio trabajaron a lo largo de una semana para preparar raciones de mejillón al vapor, en salsa de vieira o escabeche, en empanada, en croquetas o con fideos. Utilizando para ello la cocina de Reibón.

La atracción de esta fiesta entre vecinos y turistas es tal que en ediciones como la de 2015 se llegaron a vender hasta 3.500 kilos de mejillón en apenas tres horas, jugando con la ventaja de que el evento se celebra frente a la céntrica playa de A Xunqueira, lo que permite compaginar la gastronomía con un fin de semana típico del verano moañés.

“Es un palo duro porque es la gran fiesta gastronómica de la villa”

La suspensión de la Festa do Mexillón fue un jarro de agua fría también para el Concello de Moaña. La concejala de turismo, Coral Ríos, recordaba esta semana “que se trata del mayor evento gastronómico del verano moañés y entendemos que no se puede recuperar por una desinformación de la Xunta”, lamentaba. La pasada semana el Concello hizo pública toda la programación estival bajo el título de “O teu mellor verán” que incluye 45 días de eventos culturales y de ocio hasta mediados de septiembre. “Tuvimos que avisar a la imprenta, a última hora, de que retirase la Festa do Mexillón de los folletos informativos al tener que descartar su organización”, añade Ríos.

La asociación pierde su principal fuente de financiación

Más allá de la pérdida de la celebración gastronómica estival, la Festa do Mexillón es “la principal fuente de financiación” de la Asociación de Mulleres de Moaña. El colectivo señala que con las cuotas de socias “no cubrimos todas las actividades y talleres que realizamos a lo largo del año”, de ahí que para su día a día la suspensión de esta fiesta suponga un varapalo. Se juntan, además, tres años consecutivos sin poder organizar la Festa do Mexillón lo que es un fuerte golpe para la economía de uno de los colectivos más activos de todo el tejido asociativo moañés.