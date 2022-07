Apenas 12 de los desfibriladores de la comarca están registrados para facilitar su acceso ante una emergencia

Un cangués de 60 años salvó su vida a finales de junio tras una rápida intervención con un desfibrilador después de haber sufrido una parada cardiaca en la zona de los campos del keniata. Aquella actuación puso de manifiesto, una vez más, la importancia de estos dispositivos a la hora de salvar vidas. Uno de los principales problemas que sufre O Morrazo y, más concretamente, Cangas, es que la mayoría de los desfibriladores que existen no se encuentran dados de alta en el registro público que maneja el Sergas y el 061. Esto dificulta acceder al dispositivo más cercano para atajar una emergencia de este tipo. En todo O Morrazo solo se encuentran en este registro 12 desfibriladores, de los que apenas tres son de Cangas, según explica el instructor de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria y técnico del 061 desde hace 25 años, Óscar Graña.

A través de este colectivo, Graña intenta concienciar a las administraciones locales y asociaciones que cuenten con desfibriladores de que los den de alta en el registro, recordando que “se trata de atender situaciones graves y muy dependientes del tiempo” e indicando que existe una red de profesionales sanitarios gallegos que son avisados de cuando se registra una parada cardiaca para acudir a la zona para intervenir aunque no estén de servicio, y para ello necesitan conocer cuáles son os desfibriladores más cercanos.

En Cangas solo hay tres aparatos de descargas eléctricas de este tipo registrados: El de Protección Civil, el de la Policía Local y el del colegio Casa da Virxe. “Lo correcto es que Policía y Protección Civil lleven los dispositivos con ellos, como hacen ahora, pero necesitamos que estén registrados los que se encuentran en un punto fijo”, añade Graña. Otros dispositivos como los de O Gatañal, el Campo do Morrazo, la piscina municipal, las pistas de atletismo o algunas asociaciones no están registrados.

En lo que respecta a Bueu, hay cuatro dados de alta, todos ellos en el parque industrial de Castiñeiras, pero no indicados, por ejemplo, el del pabellón municipal o uno privado en Pazos Fontenla. En Moaña, por su parte, hay cinco registrados, en localizaciones como el campo de fútbol de O Casal, clubes de taekwondo, los pabellones de O Rosal y Reibón o el de la Policía Local.

Desde la Sociedad Española de Medicina Familiar señalan que un problema grave de que los desfibriladores no estén dados de alta es que no cuentan con un responsable definido, por lo que muchos no se revisan y pueden tener los electrodos caducados o encontrarse sin batería.

Graña apunta, para animar al registro de los desfibriladores, que en cada minuto de espera para una intervención en el caso de un aparada cardiaca el paciente pierde un 10% de posibilidades de sobrevivir. Aporta además datos como la media de 25.000 paradas cardiacas al año en España, lo que supone una cada 20 minutos. “Es un problema de magnitud, porque una de cada 250 personas va a sufrir un paro repentino, sin contar con síntomas previos”, de ahí la importancia de una rápida intervención que se consigue “solo con formación y una importante red de desfibriladores”. Añaden, desde el colectivo, que se trata más de un problema de falta de información que de dinero “porque un curso cuesta menos de 50 euros y cada desfibrilador entre 1.000 y 1.500 euros”.

En verano el problema se hace más visible “porque la gente realiza más actividades al aire libre”, pero el resto del año el 80% de los paros cardiacos se registran dentro de casa o en centros de trabajo.