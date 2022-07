El Museo Massó celebra su cumpleaños sin perder de vista su gran ampliación

El Museo Massó de Bueu está de celebración. Mañana se cumplen 20 años desde su apertura al público y afronta ese vigésimo aniversario como un punto de inflexión ante la inminente ampliación de sus instalaciones. A la espera de que comiencen esos trabajos, ayer arrancaron los actos para celebrar una fecha tan significativa. El primero consistió en la inauguración de la exposición “Camiño de papel e de estrelas”, que se centra en la leyenda de la “Traslatio” o traslado del Apóstol Santiago a Galicia. La apertura contó con la presencia del conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, que aseguró que en la última parte del año estará en marcha el proceso para licitar por más de 1 millón de euros la ampliación de este referente cultural.

Esta misma semana se formuló la propuesta para adjudicar al estudio RVR Arquitectos el contrato para la redacción del proyecto, para lo que tendrá un plazo de tres meses y medio. La intervención supondrá integrar en el museo todas las naves del antiguo complejo conservero y Román Rodríguez se mostró convencido de que será “un punto de inflexión en su historia, que servirá para dotarlo de una mayor funcionalidad y ampliar espacios”. En su intervención de ayer hizo una mención especial a la nueva Sala Urbano Lugrís y a las pinturas de gran formato que se expondrán. “Como país no nos podemos permitir tener unas obras de arte tan representativas sin exponer”, aseguraba. El conselleiro de Cultura vincula ese crecimiento con el “reto de seguir reforzando y ampliando el papel referencial del Museo Massó en este vigésimo aniversario y de cara al futuro”.

El acto estuvo presentado por la directora del Museo Massó, Covadonga López de Prado, y contó con la presencia del alcalde de Bueu, Félix Juncal, y otros miembros de la corporación. El regidor no ocultó que entre el gobierno local y la Consellería de Cultura no existe una “coincidencia exacta” en cómo debería afrontarse la ampliación, pero brindó colaboración institucional.

El inicio de las celebraciones de este “cumpleaños” tan especial para el museo bueués fue con la inauguración de la exposición “Camiño de papel e de estrelas”, que hace referencia a la leyenda del traslado en una barca de piedra del Apóstol Santiago a Galicia. Una temática que se vincula con la celebración del Xacobeo. La directora del Museo Massó explicó que la institución cuenta con una “colección espectacular de cartografía” que no se puede exponer en su totalidad y esta muestra es una oportunidad para que los visitantes puedan conocer parte de esos fondos.

La exposición “Camiño de papel e de estrelas” alude en su título a los mapas y cartas de navegación que permiten la orientación [el papel], pero también a la Vía Láctea y al Camino de Santiago [las estrellas]. Así, el espectador podrá “navegar” a través de los mapas y libros expuestos por la ruta de la Traslatio del Apóstol Santiago y “atracar” en algunos de los puertos de este camino. El discurso expositivo incluye documentos y cartas de otros territorios y mares, como el Mediterráneo, Península Arábiga o el Golfo Pérsico.

El conselleiro se refirió a la oportunidad de esta exposición de “Camiño de papel e de estrelas” para recordar que a partir de la ruta jacobea “Galicia quedó conectada al resto del mundo”. Román Rodríguez también hizo alusión a su formación –es licenciado en Geografía e Historia y es profesor titular en la Universidade de Santiago– para alabar los fondos expuestos. “Tengo una gran querencia por la cartografía histórica y esta exposición tiene un mérito significativo”, afirmó para felicitar a la directora del Museo Massó.

A lo largo de las próximas semanas el Museo Massó tiene previsto un ciclo de conferencias para conmemorar su vigésimo aniversario y afrontar la próxima ampliación. El próximo viernes estará la propia directora para hablar del proyecto arquitectónico con el que se quiere rescatar la memoria de un “museo que crece dentro de una fábrica de conservas”. El viernes 22 estará Pablo Alonso, arquitecto especializado en construcción en madera con una charla titulada “Escoitar a madeira. A historia que contan as cubertas da fábrica Massó”. El jueves 28 la historiadora Marta Otero ejercerá de guía en una visita-conferencia titulada “Lugrís no Museo Massó e viceversa” y el cierre será el viernes 29 con la conferencia “As catedrais do século XX. O patrimonio industrial”, a cargo de la arquitecta urbanista Iria Sobrino.

Todas las charlas serán a las 20.30 horas.