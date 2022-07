Reibón y el Consello Escolar exigen a la Xunta la prometida reforma integral de la cocina

El colegio de Reibón, el centro de Infantil y Primaria con más alumnos de O Morrazo, se quedará al menos este verano sin la prometida reforma integral de su cocina. En primavera, y tras las recomendaciones de Sanidade para rehabilitar una cocina que lleva 50 años en servicio, la Consellería de Educación prometió a la dirección del centro que este verano se sustituiría todo el piso, el alicatado de las paredes y se reformaría la antigua instalación eléctrica de fontanería y de gas. Se trata de una cocina usada también por numerosos colectivos para distintos eventos en Moaña, como la Asociación de Mulleres para su Festa do Mexillón. Sin embargo el centro se encontró con un cambio de planes de la Xunta, que solo acometerá un cambio del suelo con un material que no consideran adecuado y levantarán una pared para tapar la instalación eléctrica y que no esté a la vista.

El problema se debatió ayer en el Consello Escolar de Moaña y los representantes de los distintos centros así como de los grupos políticos que asistieron se comprometieron a dirigir una carta a la Consellería de Educación para reclamar la reforma integral prometida inicialmente. Por otro lado, la dirección del centro prefiere que las obras se aplacen hasta el verano de 2023, pues teme que el retraso para empezarlas las extienda hasta el inicio del curso, previsto para el 8 de septiembre, y los estudiantes se encuentren con la imposibilidad de contar con servicio de comedor escolar al menos durante las primeras semanas. Esta petición de aplazamiento también se recogerá en la carta que envíe el Consello Escolar. La concejala de Ensino, Dolores Chapela, explica que tratarán de involucrar en la exigencia de esta reforma a otros colectivos que suelen hacer uso de esta cocina para sus respectivos eventos en la villa. Moaña exige inspecciones al catering Más allá del colegio de Reibón, con cocina propia, el resto de centros de Moaña cuentan con un comedor que gestiona directamente la Xunta de Galicia a través de una empresa de catering. En el Consello Escolar Municipal de ayer los distintos centros dejaron patente que mantienen sus quejas por los menús proporcionados a los alumnos. Hay que recordar que en otoño toda la corporación de Moaña aprobó una moción exigiendo a la Xunta un cambio y un mayor control de los menús elegidos. La edil de Ensino asegura que no recibieron respuesta a aquella moción y reiterará a la Xunta que le envíen los resultados de las inspecciones a la empresa de catering, alertando de que mantiene los contratos todavía durante un año más y esperan que el problema esté resuelto en este curso.