A Mostra de Teatro levou onte os seus espectáculos tamén aos Xardíns do Señal coa obra “Inkigai”, de Su.ma. Ademais, na Capela do Hospital, Vanesa Sotelo presentou o libro do texto “Especies Lázaro”.

Ao longo da xornada de hoxe a sala de exposicións do Auditorio acolle una serie de actos para conmemorar o centenario de María Casares, co título conxunto de “Unha vida en acción”. O evento comezará coa presentación do libro “María Casares fronte ao espello”, de Sabela Hermida, ás 19.00 horas. Le seguirá la conferencia de María Lopo titulada “María Casares. A patria do teatro”. Os actos rematarán ás 20.00 horas cunha lectura dramatizada de “Política sentimental. O encontro necesario entre María Casares e Albert Camus”. Ás 20.30 horas, no adro do Hío Pepe’s Show protagonizará o seu espectáculo “Surprise”.