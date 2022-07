Las fiestas del Carmen de Bueu recuperan algo más que una “relativa normalidad”. El programa se presentó esta mañana en el Centro Social do Mar, al lado del puerto pesquero, y literalmente ofrece una programación para todos los gustos y edades. Deporte, cultura, tecnología, música y, por supuesto, los tradicionales actos religiosos, con la recuperación de la procesión marítima. La marcha por mar es sin duda el acto más especial dentro de las celebraciones en honor a la patrona de los marineros y su regreso era una de las noticias más esperadas. Durante la presentación el alcalde de Bueu, Félix Juncal, adelantó que el Concello ha llegado a un acuerdo con la naviera Nabia, que pondrá un catamarán con 250 plazas para las personas que deseen acudir a la procesión.

La presentación reunió al alcalde y concejal de Cultura de Bueu, Félix Juncal y Xosé Leal; al patrón mayor, José Manuel Rosas; al párroco, José López; y a representantes de la Comisión Bueu en Festas, Coral Polifónica Bueu, Club Corredoiras y el AeroDronBueu. Un ejemplo de que las fiestas de este año serán un ejemplo de colaboración coral entre la administración municipal y los colectivos. Entre las asociaciones que participan está Os Galos, que el jueves 14 de julio ofrecerá dos salidas de navegación tradicional: a las 17.00 y 18.00 horas, con un aforo máximo de 8 personas en cada sesión.

A partir de las 14.00 horas del lunes quedará cerrado el aparcamiento de As Lagoas, que es el lugar elegido para la ubicación de las atracciones de feria y que estarán operativas entre los días 15 y 17 de julio. El viernes 15 la música será la gran protagonista. En la explanada del Centro Social do Mar estará el grupo La Quinkillada, con representación de Bueu, y en el auditorio del propio centro social será el XII Encontro de Corais O Son do Mar, que este año rendirá homenaje a Pedro García Otero.

El sábado 16 de julio será el día grande de las celebraciones y el programa de este día es el más intenso. El Club Corredoiras recupera la travesía a nado entre Udra y Pescadoira, que se celebrará durante la mañana. Y en el recinto de A Estacada se organizará la quinta edición del torneo de drones del AeroDronClub de Bueu, que reunirá a doce pilotos. Entre ellos estará el campeón del mundo, el campeón de España y un miembro del club que es subcampeón de España y del mundo.

Los actos religiosos comenzarán a las 12.00 horas, con la misa en la iglesia parroquial y al concluir se trasladará la imagen de la Virgen del Carmen hasta la lonja de Bueu, donde a las 18.00 horas se oficiará la misa de campaña. Al acabar, la patrona de los marineros pasará por una serie de alfombras florales que confeccionarán las asociaciones de alfombristas de la localidad y embarcará en el bateeiro “Camboño”.

La última procesión marítima fue la de 2018 y en 2019 no se organizó debido a los problemas administrativos, mientras que en 2020 y 2021 la culpa fue del COVID. Todas las partes llaman a la prudencia para evitar situaciones de riesgo a bordo de los barcos y para ayudar a que la marcha sea lo más segura posible desde el Concello de Bueu se ha contratado un catamarán de la empresa Nabia para que las personas que lo deseen puedan embarcar. “El primer requisito es que estén empadronadas en Bueu. Si luego quedan plazas libres, se podrían anotar más personas”, apunta Félix Juncal. Eso sí, desde el Concello subrayan que “no se trata de un paseo por la ría” y por tanto piden que solo se anoten las personas interesadas en asistir a la procesión.

En la medianoche del sábado 16 será el espectáculo de fuegos artificiales y el domingo concluirán los festejos con las celebraciones en honor a la Virgen de los Dolores. El fin de fiesta será un concierto de Guadi Galego en la explanada del Centro Social do Mar.