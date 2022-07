A programación de hoxe da Mostra de Teatro Cómico e Festivo de Cangas acolle a presentación do libro “Especies Lázaro”, ás 20.00 horas na Capela do Hospital. Estará a autora, a dramaturga canguesa Vanesa Sotelo, así como a oceanógrafa Isabel Chapela e o crítico teatral Manuel Xestoso. Trátase dun texto orixinal en galego con traducción ao portugués que ofrece unha viaxe en paralelo entre o século XXI e o século XVI e se achega á figura de Isabel Barreto, primeira muller almirante da historia da navegación.

“Especies Lázaro” enmárcase nun proxecto do buque oceanográfico “Isabel Barreto” de catalogación do fondo mariño galego. Despois de varias semanas de convivencia e unha enfermidade inesperada, a tripulación mostra os seus prexuíxos e as súas diferencias. En paralelo, en xaneiro de 1596 o galeón “San Xerónimo” diríxese rumbo a Manila (Filipinas) despois da súa expedición para chegar ás illas Salomón, que foran descubertas en 1567 polo navegante Álvaro Medaña. Isabel Barreto é a encargada de capitanaer a unha tripulación mermada despois da morte do propio Mendaña, o seu home.

A programación da Mostra de hoxe inclúe tamén, ás 20.30 horas nos Xardís do Señal, a obra “Ikigai”, da compañía Su.ma.