Outro verán sen nova ordenanza de terrazas en Bueu

Que laborioso é redactar unha ordenanza de terrazas! O Concello de Bueu leva sete anos para substituír a que aprobou en 2012. Precisamente o mércores 22 de xuño rematou o prazo para que os veciños aportaran ideas ao novo documento antes de que se aprobe inicialmente no pleno. O proceso administrativo impedirá que entre en vigor este verán, temporada onde crean máis conflitos, especialmente polos ruídos ata a hora de retirar as mesas da rúa.

Así que o horario de funcionamento tomará como base a ordenanza de hai dez anos, a que aínda está vixente, e que di que “será determinado, segundo tempada, a través do correspondente Bando da Alcaldía”.

Pero en todo este tempo só se publicou un bando en 2017, activo na actualidade segundo me informan na Casa do Concello. Nel di que no verán estarán permitidas as terrazas ata as 2.00 horas os días da semana; e ata as 2.30 os sábados e vésperas de festivos.

A falta de claridade das normas municipais pode ser unha das causas dos actos violentos nas noites das fins de semana. Os mesmos hostaleiros piden máis presencia policial para “eliminar de raíz” actos incívicos (Faro, 27/07/2020).

Por exemplo, o corte da rúa Montero Ríos na Banda do Río coa fin de que se instalen terrazas,dura ata ás 3.30, pero estas deben levantarse unha hora antes. Problema, pois.

Outra confusión ven por non distinguir os horarios dos locais cos das terrazas. O normal ata agora é igualalos: cando pecho o bar, retiro as mesas da rúa. E non é así, as terrazas hai que retiralas a súa hora, normalmente antes do peche do local. Creo que a mesma Policía Municipal dubida disto.

É evidente que os que mandan nas rúas da vila son os hostaleiros. Dígoo con todo respecto pola súa actividade, que crea traballo e ambiente no pobo. Pero igual que os comercios locais, que traballan todo o ano. Deben recoñecelo xa que en 2012 premeron ao alcalde Félix Juncal nunha xuntanza na Casa do Concello para cambiar a ordenanza xa aprobada inicialmente no pleno (Faro, 18/04/2012). O cambio referíase, claro, ao horario. Na aprobación definitiva xa apareceu esa cousa indeterminada dos bandos do alcalde e non as horas concretas de levantar as terrazas como dicía o artigo 22 da ordenanza orixinal de 20l2.

Ao descontrol do horario engádese o aumento do número de mesas e a súa extensión por toda a vila. Isto significa máis riscos de alborotos nocturnos. Os problemas da Banda do Río propáganse a outras zonas. Desde hai uns tres anos os veciños da urbanización de Massó protestan polo descontrol das terrazas na praza, incluso cunha concentracións diante da Casa Consistorial.

En fin, que o Goberno Municipal debe esixir que se cumpra a ordenanza e non limitarse a recomendar aos hostaleiros que se porten ben e respecten o descanso dos veciños porque moitos xa están fartos das noites ruidosas pola pasividade das autoridades. Con esta actitude dificultan a convivencia no pobo.

*Veciño de Bueu