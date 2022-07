El Intecmar cierra cautelarmente el marisqueo en Bueu por el repunte de la toxina

El sector del marisqueo a flote de Bueu tendrá que permanecer amarrado a puerto durante los próximos días. El Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) decidió cerrar cautelarmente la zona III de la ría de Pontevedra por culpa de las toxinas lipofílicas, un ámbito que abarca la mayor parte del litoral bueués: desde Mourisca hasta el Cabalo de Aguete, ya en Marín. La medida fue acogida con gran malestar por la flota, que se queja de que el aviso llegó cuando los barcos ya estaban trabajando en el mar. A ello se suma el hecho de que en realidad los índices de toxina detectados no llegan al máximo establecido.

El Intecmar emitió una resolución con el decreto de cierre cautelar a las 20:17 horas del martes. Pero esa medida no fue comunicada al sector hasta ayer a las 10.30 horas. “Estábamos trabajando en Mourisca cuando nos llaman para decirnos que la zona estaba cerrada. Tuvimos que tirar toda la almeja al mar y volver al puerto, con el gasto que eso supone de combustible”, se quejan varios marineros, cuyo malestar fue en aumento al comprobar que la decisión de cerrar se había adoptado el día anterior. “Estamos molestos porque no es la primera vez que pasa, no entendemos que le cuesta al Intecmar avisar a la cofradía en el mismo momento en el que se decide cerrar”, argumentan.

La clausura de momento es cautelar. En la propia página del Intecmar se podía consultar ayer que el muestro del martes 5 de julio en la zona III dio un valor entre 120-160 y que por tanto es negativo. “Cierran porque se acerca al límite, pero está dentro de lo permitido”, reprochan.

La apertura no será sencilla. Si la próxima analítica es positiva el cierre se podría prolongar varios días más, en función del comportamiento de la toxina. En caso de que ese muestreo sea negativo tampoco sería suficiente. Se necesitan dos resultados negativos consecutivos, con una diferencia de tres días entre cada uno de ellos para poder decretar la apertura. “De cualquiera de las maneras nos acaban de fastidiar una semana de mar”, se quejan los mariscadores a flote de Bueu. El sector tampoco se puede trasladar a las zonas II y IV porque son ámbitos contiguos y por precaución no se permitiría trabajar en ellos. “Pediremos ir a la zona I, en Aldán, pero hay que hacer un muestreo y antes del lunes no podríamos faenar”, explican.

Este cierre llega en uno de los momentos más importantes para el sector. La temporada estival es una de las épocas fuertes debido al tirón de la demanda vinculado al turismo. De hecho, Mourisca es una de las zonas que se reservan precisamente para estos meses y para navidades debido a que es uno de los bancos marisqueros más productivos. De momento los precios de la almeja no han repuntado, pero los mariscadores confían en que la tendencia cambie en las próximas semanas.