No se pierde una

Bien sea en el Campeonato de España de Sanxenxo o en el inicio de la gira gallega de este pasado fin de semana en Bueu, el edil Eugenio González mata con el balonmano playa el gusanillo la falta de competición en un pabellón de O Gatañal donde es un asiduo.

Teorías conspiranoicas para justificarlo todo

Que la pandemia ha dejado más efectos secundarios que las propias vacunas es una realidad, a tenor de cualquier vistazo que uno le eche a las redes sociales. Basta la más mínima excusa para despertar las teorías conspiranoicas más alocadas y para culpar a las vacunas –esos pinchazos que han salvado decenas de miles de vidas en todo el planeta– de cualquier fallecimiento, encierre este o no un mínimo misterio. Si antes se decía que en cada español había un seleccionador nacional de fútbol, ahora podría decirse que en muchos de nosotros coexiste un virólogo, o un inmunólogo, sustituyendo años de estudio o investigación por un par de pseudoartículos leídos o unas conversaciones de bar. Si no, no se entienden según qué comentarios.

El Alondras se pasa al caladero catalán

Pues muy inflacionado debe de estar el mercado gallego para que el Alondras deba cruzarse la península de lado a lado para traerse a un fichaje. Cierto es que otras circunstancias ayudan a la llegada de Nacho Rosillo, pero también lo es que cada vez es más difícil competir en la categoría. Aunque, ¿quién sabe?, igual se ha abierto un puente aéreo Barcelona-Cangas.