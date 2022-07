Música en favor de la Protectora

La Protectora do Morrazo celebró el sábado un festival y agradece a los músicos colaboradores: Sley, Javi Santomé, Tonho, Lito, Estefanía, Zalo, Willy, Viva, Danilo, Limo, Cantores Tradicionales, Nacho y René. Se juntaron para dar vida a un tema musical y vídeo para la Protectora.

Bueu reivindica su titularidad sobre Ons, para que no queden dudas

La visita del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ayer a la isla de Ons se hizo partiendo del muelle de Portonovo. Se echó de menos una salida desde Bueu, concello al que pertenece esta icónica isla. Eso debieron pensar los representantes políticos de todo signo en la villa bueuesa, que no faltaron a la cita pero en vez de ir en el viaje oficial tomaron el barco de línea regular desde el muelle de Bueu, pagándose los billetes de sus bolsillos. Tanto el alcalde, Félix Juncal, como otros compañeros del BNG e incluso la portavoz del PP, Elena Estévez, partieron de su villa y llegaron antes que Rueda, al que ya estaban esperando en Ons.

La defensa del producto de proximidad

Algunos restaurantes de Cangas son un ejemplo en la defensa del producto de proximidad, sobre todo en lo que al pescado de la ría se refiere. Hasta el punto de que los lunes, como no hay pescado del día en la plaza de abastos, deciden no incluir en sus platos este tipo de productos. Así evitan recurrir a productos que no sean frescos o que tenga otra procedencia. Es para quitarse el sombrero.