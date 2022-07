Moaña “celebra” el primer verano sin restricciones con 45 días de eventos culturales y de ocio

El bipartito moañés hizo ayer pública la programación completa de ocio, agenda cultural y festiva de este verano en el municipio. Entre julio, agosto y septiembre habrá 45 días de eventos en el primer verano sin restricciones sanitarias desde el estallido de la pandemia de COVID-19. En el mes de julio hay programación tan variada como el Varadero Fest, de música urbana y trap los próximos 8 y 9 de julio. Le seguirán las fiestas patronales de O Carme que organiza la comisión con cuatro noches de conciertos y verbenas y actividades entre el jueves 14 y el lunes 18 de julio.

Un recital poético por la memoria histórica el sábado 16 de julio organizado por la Irmandade do Dolmen pondrá la nota emotiva al mes de julio, que en su última semana sumará también el XX Festival de Bandas do Morrazo (día 23) y la presentación oficial de la variante moañesa del Camiño Portugués pola Costa (día 24). Como es habitual, el Festival Intercéltico do Morrazo, con actuaciones de grupos escoceses, gallegos o canadienses cerrará el primer gran mes vacacional.

En agosto se concentran la mayor parte de actividades con hasta 20 días de eventos. Destacan jornadas ya marcadas en rojo en el calendario moañés como la Xuntanza de Embarcacións Tradicionais que organiza la asociación Sueste y que entre el 5 y el 7 de agosto alcanza su 17ª edición. Fiestas como las de San Lourenzo en Domaio y A Peregrina en Meira se celebran en la primera quincena del mes organizadas por distintas comisiones mientras el sábado 13 arrancará el VI Festival de Jazz de Moaña en la arboleda de A Xunqueira.

El lunes 15 de agosto toda la parroquia de Meira entrará en ebullición con la Festa Popular de Bronlle y entre el 23 y el 28 del mes vacacional por excelencia se celebran las muy concurridas fiestas de Samertolaméu. El mes concluirá con el Festival Folclórico de Domaio (día 27) y con el Desafío Delio Fernández de ciclismo (28 de agosto).

Septiembre comenzará con la VI Feira de Adopciones de la Protectora do Morrazo, los días 3 y 4 y con la semana cultural previa a las Festas dos Milagres de Berducedo, que será del 9 al 11. Precisamente el día 11 se celebrará la Festa da Bicicleta por el casco urbano.