Publicidade de premio

“Nunha sociedade cargada de publicidade é preciso ser crítico con esta”, sinalan desde o Ceip A Rúa, para explicar o cometido de “Unha Rúa chea de publicidade”, título do proxecto que se levou a cabo durante o curso neste centro público de Cangas e foi merecedor do primeiro premio (na categoría de segundo ciclo de educación infantil e de educación primaria) no concurso Galicons-net, patrocinado pola Consellería de Cultura e Educación e o Instituto Galego de Consumo, e dotado con 1.500 euros.

“No cole traballaron a campaña de Nadal, conscientes dos estereotipos que se resaltan nos xoguetes de nenos e de nenas e analizando como esta división nos xoguetes e gustos aínda segue patente en campañas publicitarias, nos folletos, escaparates e na tele”, relatan os responsables da iniciativa. Mentres, “os máis maiores analizaron anuncios do pasado facendo un varrido pola historia da publicidade e puideron comprobar que, aínda que as cousas cambiaron moito, agora máis camufladas, os estereotipos de sempre seguen a reproducirse nas campañas televisivas, mesmo chegaron a reinterpretar os anuncios da tele segundo o seu criterio de como deberían ser”. Como centro, A Rúa tamén realizou as súas propias campañas publicitarias, a prol do galego, enchendo os pequenos negocios de Cangas de palabras no idioma propio ou dándolle publicidade ao río Saíñas para “darlle o impulso que se merece”. A campaña incluíu a elaboración de vídeos do percorrido, así como de roteiros polo cauce fomentados dende as familias, “porque hai que crear rapaces críticos que empreguen a publicidade para fins moito máis importantes, como son protexer a nosa lingua ou o entorno no que vivimos”. A este traballo sobre igualdade tamén se sumou a ANPA potenciando un milleiro de actividade. “É importante traballar isto na escola, pois a comunicación exerce unha gran influencia nos nenos, especialmente nos máis pequenos, levándoos a asimilar e reproducir, de xeito inconsciente, roles e estereotipos que van a influír na súa percepción do mundo o día de mañá”, recalcan.