“El pleno de Cangas insta al gobierno local a iniciar un proceso de licitación del contrato de gestión del servicio público de explotación de la piscina municipal “A Balea” que contenga una cuantía suficiente para hacer frente a las necesidades de mantenimiento e inversión que requieren las instalaciones”. Es el texto de la propuesta realizada por el grupo municipal del PP y aprobada con sus votos y los del PSOE en la sesión celebrada el jueves, que los populares exigen tramitar y cumplir.

Hace un año se acordó crear una mesa de trabajo para estudiar la gestión directa de la piscina, pero en este tiempo nada se hizo más allá de encargar un estudio a la Universidade de Santiago “para seguir perdiendo el tiempo” mientras las instalaciones siguen deteriorándose y el servicio se presta en pésimas condiciones, recuerda el edil Pío Millán, que critica la “inacción total” del ejecutivo cangués. Por eso presentó la moción, que demanda “licitar lo antes posible la gestión del servicio”, e insiste en que los representantes municipales están obligados a cumplirla.

Salvamento en playas

El PP también critica que, iniciado el mes de julio, “aún no sabemos si van a cubrir los arenales en materia de seguridad con los 25 puestos comprometidos, ni cuándo se va a iniciar la prestación del servicio”. Tienen claro que “este gobierno no hace ningún tipo de planificación y no deja de improvisar”, además de “demostrar total desinterés por el servicio de playas.