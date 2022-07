“En esta obra la falta de diálogo no es un obstáculo para entenderse y comprendernos”

La Mostra de Teatro de Cangas recibe hoy a una pareja de lo más peculiar: el bailarín y coreógrafo Chevy Muraday y a la “performer” Miss Beige. Será el estreno en Galicia de “Pas de Deux”, el nuevo montaje de la compañía Losdedae, que creó en 1997 el propio Muraday. Desde entonces el coreógrafo ha dirigido más de 40 espectáculos, algunos de los cuales formaron parte de la temporada del Teatro Español de Madrid, y ganó en 2006 el Premio Nacional de Danza y en 2016 el Premio Max al Mejor Espectáculo de Danza con “En el desierto”. En “Pas de Deux” se une a Ana Esmith, más conocida por su alter ego de Miss Beige, ese personaje hierático que no se desprende de su traje gris y bolso de mano. Forman una pareja de contrastes: uno que no deja de bailar y moverse por el escenario mientras que la otra apenas se mueve. La función será a las 22.30 horas en el Auditorio Xosé Manuel Pazos de Cangas.

– ¿Cuáles son las sensaciones antes de estrenar “Pas de Deux” en la Mostra de Cangas?

–Es la primera vez que estoy invitado a la Mostra de Cangas y como toda primera vez causa un cierto nerviosismo y expectación: es un festival con mucho prestigio y que cumple 39 ediciones. Tenemos muchas ganas de compartir nuestro trabajo.

–La función de hoy domingo servirá para estrenar en Galicia “Pas de Deux”, un montaje en el que que no hay palabras y todo gira alrededor de la danza y la “performance”. Pero que no haya palabras no significa que no exista diálogo entre Chevy Muraday y Miss Beige. ¿Cómo se articula esa comunicación sin palabras entre un personaje que no para de moverse y otro que es casi una figura hierática?

–El espectáculo se articula desde la honestidad más absoluta, la falta de diálogo no es un obstáculo para el entendimiento y la comprensión. Los puntos en común existen, tan solo hay que poner de tu parte y buscarlos.

–A priori la unión entre ustedes dos podría parecer inverosímil, pero quizás esa es la clave de que funcione sobre el escenario. ¿Cómo se encontraron Miss Beige y Chevy Muraday para articular este ‘paso a dos’ y cómo fue el proceso de creación?

–Nos conocimos a través de Instagram. Nos seguíamos y en mi caso admiro mucho el trabajo de Miss Beige. Tuvimos la oportunidad de conocernos personalmente y de una forma espontánea y natural surgió la idea de hacer un vídeo para redes, un encuentro entre disciplinas y los mundos que cada uno habita. Fue algo muy especial y el detonante del “Pas de Deux”. El proceso de creación de la pieza fue muy fluido y divertido, nos basamos principalmente en esa primera improvisación que hicimos y en cumplir deseos.

–En un espectáculo en el que la danza tiene un papel tan importante es fundamental la música, con protagonismo para Tchaikovsky y Franco Battiato y su famoso “Centro di gravità permanente”. ¿Por qué se fijaron en ellos?

–Muy sencillo, Tchaikovsky es uno de los compositores más importantes del repertorio clásico, nuestra pieza se llama “Pas de Deux” su presencia es imprescindible para su comprensión [es el título de una de las piezas del segundo acto del ballet “El Cascanueces”]. A Franco Battiato lo hemos bailado todos, es un gran referente y nos coloca a todos en un lugar común.

–La primera impresión es que los dos personajes que están sobre el escenario no se entienden debido a sus abismales diferencias, algo que poco a poco va cambiando. ¿Se puede entender como un alegato a favor de la convivencia y del respeto entre los diferentes?

–Dudo que nuestra intención al crear “Pas de Deux” haya sido dar lecciones de convivencia ni respeto… Todo surge desde la necesidad de acercarse al otro, de complementarse y comprender que lo que aporta el otro es necesario para continuar.

–Uno de los aspectos más llamativos de “Pas de Deux” es su aparente sencillez: la música y los dos personajes sobre el escenario. ¿Es una apuesta por el “menos es más” y por eliminar cualquier tipo de artificio?

–Siempre hemos querido centrar la atención en nuestros diferentes caracteres, que eso sea el epicentro de la pieza.

–¿Cuál será el papel del público de Cangas en esta obra? ¿Se limita a observar o también tendrá que responder al juego que le plantean desde el escenario?

–En nuestros trabajos el público es imprescindible por lo que en “Pas de Deux” es un personaje más desde el principio.

–¿Cómo ha sido hasta ahora la acogida de “Pas de Deux” por parte del público?

–Pues sucede algo muy especial, se crea un vínculo muy cercano desde el principio. Pienso que ante la hostilidad que estamos viviendo este tipo de propuestas son muy necesarias y no solo para el público, sino que yo me incluyo. Salgo siempre del escenario con una sensación de libertad muy estimulante.