Los hoteles inician julio con fines de semana llenos y un gran auge del turismo portugués

El mes de julio inició la temporada alta de turismo de O Morrazo, con la novedad de que se considera el primer verano “postpandemia” o por lo menos sin restricciones sanitarias a la población. A esto se suma la incertidumbre de la inflación que lleva a muchos ciudadanos a extremar las precauciones en el gasto. Sin embargo, las sensaciones en el sector turístico de la comarca son muy buenas y casi todos los establecimientos hoteleros tienen los fines de semana de julio rozando el lleno de reservas, aunque entre semana, los primeros días están siendo algo más flojos en algunos hoteles. Entre el turismo extranjero el sector percibe sobre todo un fuerte incremento de la visita de portugueses “sobre todo en junio, pues ellos tuvieron muchos festivos”, indican. En cuanto al colectivo de alojamientos turísticos Todomorrazo, que agrupa 87 espacios para los visitantes, el 28,6% de ellos tienen ya el 90% de las reservas ocupadas y un 10% tienen una ocupación completa, moviéndose casi todos los demás entre el 70 y el 80% de reservas ya confirmadas para este mes.

En Cangas el Hotel Jucamar tiene sus 34 habitaciones casi llenas para los viernes y sábados y señala que las islas Cíes siguen funcionando como el gran atractor de visitantes de la zona “pero les explicamos bien toda la comarca para que la conozcan y vuelvan”. Como es habitual, Madrid, Castilla y León, Euskadi y Asturias son los puntos de la geografía española que atraen a más visitantes a Galicia. Del extranjero, además de los portugueses, en el Jucamar destacan a los visitantes de Reino Unido.

En el Hotel Airiños, también en Cangas, tuvieron un mes de junio muy bueno. “Se juntaron además campeonatos de balonmano, remo y baloncesto que atrajeron a muchos jóvenes a dormir en Cangas”, relatan. Sin embargo, el mal tiempo del final de mes ralentizó el arranque de julio. “Los fines de semana están garantizados, pero estos primeros días comienzan flojos. Estamos seguros de que la gente reservará a última hora. Las previsiones son buenas. El año pasado fue espectacular y esperamos repetir”, apuntan desde el Airiños, que cuenta con 56 habitaciones.

En el Airiños certifican el tirón de las Cíes y apuntan a que “los turistas que se quedan pocos días solo buscan estas islas. Los que conocen la zona pernoctan al menos una semana y buscan otras playas y visitar zonas como Cabo Home”. Indican desde el hotel cangués, que el año pasado, por la pandemia, casi todos los visitantes eran gallegos “pero ahora empiezan a moverse más los llegados desde Portugal, Madrid o Asturias”.

En Moaña el Hotel Bienestar, el único cuatro estrellas de la comarca, reabrió esta primavera, así como su spa. Las previsiones del primer verano sin restricciones son muy buenas, pues “los fines de semana tenemos casi todo lleno”. Son 51 sus habitaciones. En este establecimiento destaca también el alto porcentaje de visitantes extranjeros con respecto al resto de la comarca. “Un 40% de los que llaman a preguntar son del extranjero, sobre todo Portugal y Francia, pero también holandeses, alemanes e italianos”. Además de las islas Cíes y la canguesa Costa da Vela, en el Hotel Bienestar informan a sus clientes de los eventos, las playas y las rutas naturales que se pueden completar en Moaña.

El optimismo parte también de la cantidad de llamadas que recibe el Hotel Bienestar preguntando precios o solicitando información. “Después de tres años más complicados parece que vuelve a haber movimiento y reservas con más antelación”.

En Bueu el Hotel Loureiro tiene casi llenas hasta el 15 de septiembre sus 26 habitaciones. Ons y las playas de la localidad son los grandes atractivos y también reciben “a peregrinos que visitan Santiago y nos conocen por redes sociales”. El municipio bueués incluye en su territorio la isla de Ons, que forma parte del Parque Nacional Illas Atlánticas. Desde la zona de acampada aseguran que este año el nivel de reservas “es muy bueno”, por lo que las perspectivas para esta temporada estival son más que favorables.

Una nueva picaresca: alegar un caso COVID para marcharse antes sin pagar la estancia completa

Algunos establecimientos de la comarca, especialmente en el ámbito del turismo rural, se están encontrando con una situación que empieza ser recurrente y preocupante. Se trata de personas que tienen contratada una estancia de varias jornadas y que al poco tiempo de su llegada quieren dejar la casa rural antes de la fecha estipulada. Eso sí, sin pagar la penalización correspondiente. “Para conseguirlo lo que hacen es decir que han dado positivo por COVID o que tienen alguna persona cercana que está contagiada. Por tanto alegan que deben marcharse y reclaman que no se les cobre la estancia completa”, explican desde un establecimiento de O Morrazo. La sospecha, bien fundada, es que en realidad se trata de un ardid para irse o cambiar de destino “porque aquí llueve o han encontrado otro lugar que les resulta más atractivo”. Es una situación que ya se ha repetido en más de un negocio y los propietarios han comenzando a compartir este tipo de experiencias. A priori los hosteleros, salvo en los casos graves, podrían cobrar el alojamiento completo. Más aún cuando el COVID ya no es siquiera causa de baja laboral. Pero a veces, para evitar discusiones o situaciones desagradables, “acabas cediendo”. No obstante, desde la propiedad de algunas casas rurales ya están tomando sus propias medidas al respecto. La primera ha sido poner la situación en conocimiento de los inspectores de Turismo de Galicia. Además hay quien también ha cambiado la forma de tramitar las reservas. “En nuestro caso ahora las derivamos al portal de Internet de Booking, que tiene unas condiciones que los clientes están obligados a respetar. No nos gusta esta opción porque a nosotros nos implica pagarle una comisión, que es bastante alta, a la plataforma. Pero al menos nos garantiza cobrar”, explican desde un establecimiento de O Morrazo.