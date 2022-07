Cultura programa más de 30 espectáculos de cine, teatro y música en Bueu, Beluso y Cela

La Concellería de Cultura de Bueu recupera el programa Espazos ConVida, con el que ofrecerá espectáculos de teatro familiar y de adultos, música y cine durante los meses de julio y agosto. Las actividades recorrerán diversos lugares del centro urbano de Bueu, así como las parroquias de Beluso y Cela. Este ciclo se puso en marcha en 2020 como una alternativa para ofrecer espacios culturales con todas las medidas de seguridad contra el COVID-19 y este año afronta su edición “más normalizada”, tal como explica el concejal de Cultura de Bueu, Xosé Leal.

Las actuaciones serán de martes a viernes y cada día tendrá una temática propia. Los martes serán los espectáculos del Espazos Escénico Familias, que comenzarán a las 21.30 horas. El programa se abre el martes en la Praza Massó con Títeres Alakrán y su “Pekeno kabaret de tolos”. Luego vendrán Su.Ma con “Ikigai” (12 de julio en la explanada del Centro Social do Mar); Brais das Hortas con “Contos para caghar patatillas” (19 de julio en la Casa da Aldea de Meiro); Dani García con “Tin” (26 de julio en la Praza Massó); Raquel Queizás con “Travesías” (2 de agosto en Sanamedio); Anxo Moure con “A gamela do pescador de contos” (9 de agosto en el Parque Joe Novas); Diáspora Teatro con “O peirao” (16 de agosto en Banda do Río) y el cierre será con Marta Ortiz y “Galicia máxica” (23 de agosto en Torrecino-Cela).

El miércoles será el día reservado para las proyecciones cinematográficas con el Espazo Cinema. Durante el mes de julio los pases serán a las 22.30 horas y en agosto a las 22.00 horas. Esta cartelera estará compuesta por “Valentina” (6 de julio en la Praza Massó); “Buscando a Dory” (13 de julio en la Praza Massó); “Verano 1993” (20 de julio en la Casa da Aldea de Meiro); “Cuñados” (27 de julio en la Praza Massó); “The Farewell” (3 de agosto en Sanamedio); “Mr.Link” (10 de agosto en la Praza Massó); “Onward” (17 de agosto en el Parque Joe Novas); y finalmente “Spiderman. Un nuevo universo” (24 de agosto en Torrecino-Cela).

El teatro para un público adulto también tendrá su propio espacio, con los Espazos Escénicos Adultos, que serán los jueves a las 21.30 horas. Serán un total de ocho funciones, que incluyen monólogos y “contadas” de historias, que se abren el 7 de julio en la Praza Massó con Marta Doviro y “Memorias dunha rapasa da costa”. Luego seguirán Rilo & Penadique con “Asdomare” (14 de julio en la explanada del Centro Social do Mar); Bea Campos, que estará en la Casa da Aldea de Meiro el 21 de julio; Antía Costas el 28 de julio en la Praza Massó; Diana Sieira el 4 de agosto en Sanamedio; Isa Risco con “Bravas” el 11 de agosto en el Parque Joe Novas; Xurxo Souto el 18 de agosto en Banda do Río; y el encargado de bajar el telón será Quico Cadaval, el 25 de agosto en Torrecino-Cela.

La música será para los viernes con el Espazo Musical, que servirá para ofrecer conciertos de diferentes estilos musicales y con la música en gallego como protagonista. Las potentes guitarras de Grilo abren el 8 de julio en la Praza Massó y luego vendrán La Quinkillada con sus sonidos bailables (15 de julio en la explanada del Centro Social do Mar); el dúo tradicional Acordeireta estará en la Casa da Aldea de Meiro el 22 de julio; el funk de Enxeito llegará el 29 de julio a la Praza Massó; la canción gallega de Onte e Hoxe será la protagonista el 5 de agosto en Sanamedio; el Coro Encaixe actuará el 12 de agosto en el Parque Joe Novas; Lamontagne & Picoamperio estarán el 19 de agosto con su propuesta de música urbana en Banda do Río; y el ciclo se cierra el 26 de agosto en Eirado de Cela con Caldo, que fusiona la música tradicional con melodías europeas.

Xosé Leal defendió en la presentación de los Espazos ConVida que “nuestro compromiso es acercar la cultura a los diversos lugares de Bueu, con actuaciones que fomentan de manera transversal valores esenciales como son la lengua propia, la igualdad o el respeto al medio ambiente”.