Bueu presume, con razón, de naturaleza

La Concellería de Medio Ambiente de Bueu organizó ayer el acto de presentación del libro “Bueu naturalmente”, una cuidada guía con imágenes y abundante información sobre sus espacios naturales. Para una publicación así no había mejor escenario que el aula de la naturaleza de Cabo Udra, un centro de interpretación que un año más vuelve a presumir de bandera azul. El libro tendrá un formato físico, que se utilizará como regalo institucional y se repartirá entre colectivos, y una versión en formato electrónico que se puede descargar desde la web del Concello de Bueu.

Teatro por casi casi todos los rincones

Auditorio, Eirado do Costal, Capela do Hospital, pabellón de Romarigo, alameda de O Sinal, atrio parroquial de O Hío… Estos días hay tanta oferta teatral, y tan repartida por todos los rincones del municipio de Cangas, que muchos aficionados dudan sobre adónde dirigirse para asistir a la representación diaria, aunque no es tan común en los más entregados a la causa. En la próxima edición de la Mostra sería recomendable editar una guía urbana que oriente a los turistas por los espacios más teatrales y habilitar transporte colectivo para evitar moverse en coche de un lado a otro de la villa.