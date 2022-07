Los “olímpicos” de Aspamsim en la Mostra de Teatro

Dentro del “Revoltallo” de la Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas los usuarios de Aspamsim jugaron un papel destacado, poniendo en escena en la Praza das Pontes su espectáculo “Paralímpicos”, que dos semanas antes había llenado de humor, música y baile el Auditorio cangués.

El día más seguro del año para bañarse en Rodeira

La mañana de ayer fue la más segura del año para los bañistas que se inclinaron por la playa de Rodeira. Y es que se celebraban las pruebas de selección de socorristas y los 24 aspirantes estuvieron sobre la arena, así como coordinadores de Protección Civil. Imposible que un percance acabe mal con tanta gente vigilando y dispuesta a arriesgarse por salvar la vida a un bañista. Y curiosamente ocurrió antes incluso de que se icen las banderas azules en la comarca. Hoy comienza el mes de julio y debe arrancar la vigilancia habitual en las principales playas morracenses.

La falta de logística en las ruedas de prensa

Con cara de tonto se queda uno cuando lo convocan a una rueda de prensa y luego no le permiten acceder con su vehículo. “No hay espacio dentro”, alegan. Y uno se resigna. Hasta que, ya de vuelta en esa conocida empresa de Domaio tras aparcar en donde buenamente ha podido, ve cómo van llegando otros coches y por arte de magia sí hay espacio para ellos. Y uno se indigna. Está claro que llegar el primero no te garantiza nada. Al final la logística no funciona, pero la lógica mucho menos.