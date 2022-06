La Valedora do Pobo admite a trámite las quejas de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Galicia respecto a la ordenanza municipal de venta ambulante y todas la licencias concedidas por el Concello de Cangas de O Morrazo en los mercadillos “sin cumplir con las leyes y normativas de rango superior, no cumplir con lo exigido por los procedimientos administrativos comunes reglados ni la directiva europea de servicios en materia de venta ambulante”.

La Valedora do Pobo requiere a los concellos de Baiona, Ponteareas , O Porriño y Cangas de O Morrazo para que en el plazo de 15 días faciliten información sobre el problema que genera la citada queja, en particular “sobre la comprobación de las circunstancias enunciadas en ella”. La Valedora do Pobo también deja claro que no puede entrar al examen individual de aquellas quejas sobre las que esté pendiente una resolución judicial.