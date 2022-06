Entre bolas y bombas

Bolas, mazas o rulo, esa tabla para hacer equilibrio sobre una bola. Nada se le resiste a la joven promesa del malabarismo en Galicia, Fran Boza, que ayer divirtió al público infantil y familiar de la Mostra en un espectráculo en la Praza do Costal. Sólo el viento frío enfriaba a un público entregado al joven artista, que inició una gira el pasado día 17 en Padrón y que le llevará, tras Cangas, por A Pobra do Caramiñal, Boiro, Arzúa. Cedeira y Soutomaior.

El espectáculo está dirigido por Fran Rey y producido por la cooperativa Culturactiva, y en el mismo se mezclaron dosis de humor con una escenografía ambientada en un puesto de puntería típico de las fiestas y ambientes circenses.

Dentro de esta programación del teatro de rúa, hoy llega a Cangas una producción argentina-valenciana, de la mano de Ameba Teatre que pondrá en escena “¡¡¡Cataplum!!!, a las 20:30 horas en los Xardíns do Señal. Se trata de un estreno a nivel de Galicia.

El espectáculo de clown toca un tema tan actual como el de la guerra. Un ser solitario insiste en su rutina a pesar de las bombas que a diario resuenan en el horizonte cerca de su casa. Para seguir adelante, las mejores armas serán la fantasía, el juego y la bobada y su mejor aliado el público. Es un espectáculo sin texto cargado de ternura, humor tragedia, poesía, absurdo y esperanza.

La Mostra va llegando al ecuador de su programación en la que es la edición más larga, con 16 jornadas de programación. Ayer en la Capela do Hospital, se presentó también, a las 20:00 horas, el libro Pandrama, de piezas teatrales de Afonso Becerra; y hubo actuación teatral con Alberte Bello que interpretó “Ser instagramer”, una de las escenas de “Non obstante, life is a cabaret, as you know”, que es una de las piezas que componen el libro. Hoy en el slón de plenos del Concello habrá una mesa de trabajo sobre la escena gallega, a las 17:30 horas.