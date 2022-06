El Arzobispado deja a la Mostra de Cangas sin el atrio para el Revoltallo

Las actuaciones programadas por la Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas (MITCFC) dentro de la sección del “Revoltallo”, dedicado a mostrar en la calle el arte de los colectivos locales, no se pudo realizar, como otros años, en el espacio del atrio de la excolegiata en donde estaba previsto el musical de Estaccato y las danzas de Margarita Outeiral, en la recta final del día, entre las 21:00 y las 21:30 horas. Ambas actuaciones se desplazaron a Ojea.

El Arzobispado de Santiago, del que depende la parroquia de Santiago de Cangas e Islas Cíes, denegó la autorización de uso del atrio a la organización de la Mostra, sin más argumento que no considerar oportuno su uso. Como todos los años, desde la Mostra, en colaboración con el Concello de Cangas, se solicitó a la Iglesia este uso pensando que no iba a haber problemas, por eso que en toda la programación sigue figurando el atrio con dos de las actuaciones del revoltallo. Sin embargo, el miércoles pasado llegó la respuesta del Arzobispado, firmada por Domingo Antonio Portela Pérez, del registro General de la Curia Arzobispal de Santiago de Compostela, comunicando que “tras estudiar su solicitud, no se estima oportuno conceder permiso de uso del atrio”.

La organización de la Mostra acató sin más la decisión del Arzobispado, ya que llegó en plena vorágine de últimos preparativos de la Mostra que empezaba el mismo viernes. Por eso que desde el equipo directivo no se comunicó públicamente este traslado de las actuaciones hasta ayer mismo y sin querer hacer ruido contra la Iglesia. La directora de la Mostra, María Armesto, solo aseguraba que la decisión les había sorprendido porque nunca se había denegado este espacio y nunca hubo ningún escándalo con los grupos que actuaban, porque además se dejaban para última hora, a partir de las 21:00 horas, cuando ya no hay actos religiosos en el templo, para no interferir en ellos. Cierto es que una de las actuaciones es la Escola de danzas de Margarita Outeiral, con danza oriental, tribal y Bollywood, de las que el párroco Severo Lobato no vería con buenos ojos. Pero no es la interpretación que realiza la Mostra. Armesto señala que ni tiempo tuvieron para preguntar las razones que argumentaba el Arzobispado y que quizás, de cara al próximo año, se hará de otra manera y se hablará con los representantes.

Esta decisión del Arzobispado llega después de la gran polémica surgida en Semana Santa cuando el párroco Severo Lobato, comunicó al Concello de Cangas que no se iban a celebrar las procesiones debido al COVID. Desde el Concello y por parte de algunas de cofradías reclamaron la celebración de las procesiones, por el interés turístico y también religioso en un momento en el que ya se habían relajado las restricciones. Aunque había COVID, de hecho, algunas cofradías tenían a sus miembros contagiados, las restricciones se habían aliviado.

En esta ocasión, la Mostra pasa página en silencio, sin ataques. Ayer trasladó las actuaciones al espacio de Ojea, en un Revoltallo que comenzó a las 19:00 horas, con la representación de los Xogos olímpicos a través da danza, de Aspamsim (Asociación de padres de y madres de discapacitados psíquicos de Morrazo) en la Praza das Pontes; siguió en Ojea con las actuaciones de las escuelas de danza Inés Núñez y Maite Quiñones y las dos que estaban en el atrio, la obra “Annie o musical” de la Asociación Cultural Staccato; y la Escola de Danza Oriental de Margarita Outeiral. Antes del Revoltallo, estaba prevista una mesa redonda sobre teatro amador y la representación de cuatro piezas de microteatro en la Capela do Hospital y en los Xardíns do Señal.

Alberte Bello protagoniza hoy una performacne en el Día del Orgullo LGTBIQ

La jornada de hoy es de tregua en cuanto a funciones de sala y teatro de rúa. El escenario estará en la Capela do Hospital -uno de los espacios alternativos de la Mostra- en donde con motivo del Día del orgullo LGTBIQ, está previsto, alas 20:30 horas, la performance “Menú del día”, del colectivo ChamizoBelloVila. Uno de sus integrantes es Alberte Bello, artista principal, que en octubre pasado reci bió una paliza en Vigo, al grito de “maricón”, cuando de madrugada regresaba a su casa por la zona del Berbés. El actor protagonizará hoy en Cangas esta performance, que dirige también con Diego Chamizo y de la que forma parte igualmente David Vila, como tercer integrante del colectivo. Es un espectáculo para mayores de 16 años, con una duración de 20 minutos. Alberte Bello recorre el corredor de la vergüenza en vuelto en fragilidad, mientras los discursos de odio contra el colectivo LGTBIQ+ resuenan en su cabeza. El colectivo teje una historia que enfrenta odio y disidencia, oscuridad y luz.