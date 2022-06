Moaña visibilizará la falta de urgencias en la Casa do Mar con una movilización nocturna este viernes

Los vecinos de Moaña cumplieron ayer 29 semanas consecutivas de concentraciones todos los domingos, desde el 12 de diciembre, ante la Casa do Mar para reclamar mejoras en la Atención Primaria, el regreso de las urgencias, que desde la pandemia se trasladaron a Cangas, y que el Sergas cubra las vacantes de las plazas médicas. En la protesta, en la que intervinieron la portavoz de la Plataforma de Defensa da Sanidade Pública de Moaña, Concha Trigo,y la alcaldesa, Leticia Santos, anunciaron nuevas movilizaciones dentro de esa línea, como destacaron, de no dar marcha atrás para que las urgencias vuelvan ya.

Leticia santos ya había manifestado que las movilizaciones se iban a endurecer y para este viernes la Mesa Local da Sanidade ha convocado una concentración de noche, a partir de las 21:00 horas, ante la Casa do Mar, para visibilizar que Moaña se queda desde entonces y durante todo el fin de semana sin urgencias. Animó a acudir de forma masiva a esa concentración y que sea un ejemplo de “movilización pacífica pero reivindicativa porque Moaña nunca va a ser cómplice de los recortes que aplica el Sergas en la sanidad pública”.

Concha Trigo hizo alusión a la entrevista que diferentes plataformas de la sanidad del área de Vigo, entre ellas las de Moaña y Cangas, mantuvieron el martes con el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en la gerencia del área viguesa en el Hospital Álvaro Cunqueiro. Recordó que el conselleiro les aseguró que las urgencias no iban a volver mientras no estuviera el nuevo centro de salud de Sisalde, que por parte del Sergas estaría construido en un año cuando una vez que el Concello entregue los terrenos y que las plazas vacantes actuales se iban a cubrir, pero en septiembre, con los MIR que en verano se van a destinar a cubrir los centros de salud sin médico. Moaña no está de acuerdo con esta previsión del Sergas. Trigo recuerda que en el centro de salud sigue vacante, sin cubrir, desde octubre una plaza médica en el turno de tarde y hay otra por baja en el turno de mañana. Este mes de junio se cubrió una de las dos plazas vacantes, por las que 2.800 no tenían su médico de cabecera, como recordó Leticia Santos, quien dijo que no se podía consentir que la otra siguiera vacante ocho meses después y que sigan los problemas para cubrir las bajas. Añadió que en esta situación se están demorando las listas de espera y los pacientes tienen que esperar hasta quince días para que les vea el médico.

Recordó que en la misma proporción en que la Xunta realiza recortes en la sanidad pública, crecen los seguros privados “pero en Moaña no nos vamos a dejar llevar por esa moda del seguro privado y vamos a seguir defendiendo la sanidad pública, porque como bien dijo Concha Trigo en la manifestación del 5 de junio, en vez de ir al médico con la tarjeta sanitaria, se irá con la tarjeta de crédito y eso no puede pasar”.

También recordó que en una reunión informal con el gerente del área sanitaria de Vigo, cuando se fue a vacunar frente al COVID, le había confirmado que en septiembre valoraban devolver las urgencias a Moaña, por lo que si ahora el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, asegura que no volverán hasta que no esté construido el nuevo centro de salud, “queda demostrado que es una cuestión política y no hay excusa posible, no vamos a dar un paso atrás y las urgencias tienen que volver ya. No vamos a dar más tregua ni esperar más, las urgencias tienen que volver a Moaña haya centro de salud nuevo o no, o ¿acaso eran negligentes los equipos de urgencias que estuvieron hasta abril de 2020? Si la pandemia ya se da por superada en todos los ámbitos, excepto en el hospitalario, entendemos que no hay motivo para que el centro de salud no esté abierto y no haya urgencias”. Añadió que el argumento de que no hay posibilidad del doble circuito para los casos de COVID “es una falacia”, ya que la mayor parte de los centros de salud no tienen una parte separada para urgencias, como ocurre en Cangas, “cuando se acude a las urgencias se está en la misma sala los sospechosos de COVID y los que no, en la puerta, haga frío, llueva o haga calor, sin discriminar.” Por eso, pregunta qué diferencia hay con el centro de salud de Moaña?”.

Leticia Santos insistió en que “con nuestra movilización vamos a hacer que esto cambie como hicimos con otras cosas”.

El PAC de Bueu tiene urgencias todo el domingo tras desplazar el Sergas a un médico desde Vilagarcía

El Punto de Atención Continuada de Bueu funcionó durante toda la jornada de ayer después de que el Sergas desplazase a un médico desde Vilagarcía para reforzar el servicio. Las urgencias funcionaron, por tanto, en un turno que se extendió durante 24 horas, desde las 8 de la mañana de ayer hasta las 8 de la mañana de hoy, cuando está previsto que comience su jornada habitual de semana el centro de salud. El Sergas ya había enviado el sábado a otro galeno, esta vez llegado desde Baltar, para cubrir el turno de 15 a 22 horas en Bueu. En cambio, no hubo médico para el horario de madrugada (desde las 22 horas del sábado a las 8 de la mañana del domingo), por lo que los usuarios tuvieron que desplazarse a Marín en caso de que tuviesen alguna urgencia de tipo médico. La ausencia de dos de los cuatro facultativos adscritos al PAC de Bueu provocó esta semana una honda preocupación en usuarios y el gobierno local después de que se dejasen sin cubrir algunos turnos. Las dos personas de baja debían cubrir el sábado y el domingo, días en los que se preveía que el centro pudiese cerrar sus puertas derivando los pacientes a Marín, pero el Sergas optó por enviar médicos de refuerzo desde otros puntos del área sanitaria para cubrir el grueso de los horarios. La única excepción ha sido la noche del sábado para el domingo. Hoy está prevista una junta de portavoces de los grupos municipales para debatir la situación y valorar las medidas que se pueden adoptar.