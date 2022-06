El PP denuncia el estado de abandono del Bosque Encantado y del Paseo dos Muíños en Aldán

El grupo municipal del PP de Cangas denuncia el estado de deterioro del Paseo dos Muíños y del Bosque Encantado en Aldán. Asegura que se trata de dos de los lugares más visitados del municipio. Los populares se quejan de que este espacio que denominan público, como otros muchos en el Concello, se encuentra abandonado. Manifiestan que a la falta de limpieza se une el deterioro de los restos de los molinos y mesas, la invasión de este espacio por la vegetación y la rotura de algunos puntos de la tubería de saneamiento que hace que las aguas pluviales entren en el saneamiento de la zona de Aldán. El PP afirma que se une a la reivindicación de la Asociación de Vecinos de Aldán para exigir al gobierno municipal una urgente actuación que permita que tanto vecinos como visitantes puedan disfrutar de este espacio público con seguridad.

En este sentido, el grupo municipal del PP presentó al próximo pleno una relación de preguntas relacionadas con este asunto. Y es aquí donde cambia la denominación de espacio público del Bosque Encantado, por la de un bien particular. Dice que aunque la titularidad del Bosque Encantado es particular, no es así el llamado Paseo dos Muíños, que va desde lavadero de Besada hasta la carretera de A Madalena-Herbello, tramo este cedido al Concello y por donde entra parte del saneamiento de la zona alta de Aldán.

El PP quiere que la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, responda a si el gobierno local tiene constancia del estado en el que se encuentra el citado paseo y si tiene pensado efectuar alguna actuación a corto plazo en este entorno.

El Bosque Encantado, en su día, pretendió ser moneda de cambio para los intereses de Juan Lago en Cangas, empresario que promovía las viviendas del convenio urbanístico aprobado por el pleno y cuyo dinero aún hoy se reclama.