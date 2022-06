El gobierno afirma que para evitar desplomes en Ojea las naves tendrían que estar desafectadas

El grupo municipal de ACE, que sustenta el gobierno de Cangas, rechaza las acusaciones del PP, que les culpabiliza del desplome de parte de tejado de una de las naves de ojea el pasado miércoles. Asegura el líder de esta formación y primer teniente de alcalde de Cangas, Mariano Abalo, que las acusaciones del PP ponen en evidencia que los 12 años de Sotelo en la Alcaldía no sirvieron para resolver ninguno de los problemas importantes que tiene Cangas y que solo acumularon deudas millonarias y privatizaciones con un grave coste para el Concello.

Abalo recuerda que fue ACE quien promovió en un pleno la solicitud de la desafectación del ámbito de Ojea y la posterior cesión gratuita al Concello por parte de Patrimonio del Estado. “No entendemos cómo los floreros del PP con presencia en el Congreso y en el Senado nunca movieron un dedo para favorecer los intereses de Cangas, devolviendo Ojea al Concello, que deberíamos ser los legítimos propietarios. Mientras esto no suceda, la responsabilidad es exclusiva de Costas del Estado, como propietario y de la propia Xunta de Galicia, que tras catalogar los inmuebles no movió un dedo y, por supuesto, no gasta ni un solo euro en este ámbito”.

Respecto a las acusaciones de que el gobierno local malgastó el dinero, ACE afirma que fue para pagar las deudas millonarias para sí salir del Plan de Ajuste.

Sostiene Abalo que el Concello no va a tirar la toalla para a través de la negociación hacer entender a Costas del Estado de la necesidad de recuperar y mejorar todo el entorno de Ojea, donde el concello ya tiene realizado alguna actuación y conservaciones con Costas, una prevista para el próximo mes de julio.

“Este gobierno garantiza que si Costas desafecta Ojea y Patrimonio del Estado cede este espacio al Concello, está en la situación de asegurar que realizará la inversión necesaria para recuperar para Cangas las naves de Ojea. Pero claro, después vendrá el PP a votar contra la operación administrativa y económica que permita acometer las obras”.

Abalo afirma que desde el gobierno al que pertenece sigue realizando el esfuerzo necesario en la gestión con Costas para que se entienda que Ojea es un espacio que debe ser recuperado y rehabilitado y que para eso es preciso que todas las administraciones se impliquen. “Así que señores del PP, emplacen al fenómeno de Alberto Núñez Feijóo a que lo que nunca hizo en Galicia lo haga ahora en Madrid, en lugar de dedicarse a calentar el asiento en la inútil cámara del Senado”, manifiesta Mariano Abalo.

“Estamos de acuerdo con el proyecto de César Portela”

ACE afirma que únicamente está de acuerdo con el PP en una cosa, que es el proyecto de César Portela podría ser interesante para Ojea. Afirma que se quedó en eso, en un proyecto, porque el PP sabe perfectamente que la titularidad de los terrenos es de Costas. “Por cierto, dentro de la ignorancia de Sotelo habla de que la Dirección Xeral de Patrimonio no tiene constancia de la desafectación de Ojea, algo natural y absurdo, al mismo tiempo, porque Patrimonio no puede crecer los terrenos e inmuebles mientras Costas no apruebe la desafectación, algo que no ocurrió todavía a pesar de que hace mucho tiempo antes de que el PP hablara de este asunto, ACE ya promovió este expediente como se puede demostrar documentalmente desenmascarando la nerviosa campaña de mentiras y falsedades del PP y de José Enrique Sotelo”. Abalo insiste en que el gobierno seguirá insistiendo para hacer comprender a la Administración competente que es preciso y urgente actuar y también reclama de los grupos municipales como el Partido Popular que en lugar de intoxicar ayuden desde la Xunta y desde Madrid a resolver el problema y no echarle la culpa a quién no es propietario de los terrenos y naves.