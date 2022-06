Eugenio González vuelve con el balonmano playa.

El portavoz del PSOE se fue a Sanxenxo a apoyar esta competición. Allí departió con el alcalde de la localidad, Telmo Martínez, con quien compartió algún secreto. El monarca emérito no apareció esta vez.

La explicación al binomio Santos-Freire

Nos comentaban esta semana el ejemplo que era la coalición entre el BNG y el PSOE en Moaña. Pozo de sosiego, sin una voz más alta que otra y ofreciendo una imagen de conexión entre las líderes de los dos grupos municipales. Pero esa imagen de solidez no es cierta de todo y, además, es la que va a condenar al PSOE a desaparecer de mapa político de Moaña. En política, al igual que en el deporte, se compite para ganar. Y la concejala socialista y primera teniente de alcalde, Marta Freire, no está por la labor de competir. Estos últimos tres años su acta de concejala se convirtió en un contrato laboral, que es el que prima y el que apura. Dejó el campo abierto a una Leticia Santos que sí tiene aspiraciones políticas, que sí quiere engrandecer a su partido y no duda en sacar su bandera. Pero bueno, es imagen a la que me hacía alusión es cierta.

Y Coral se vistió de época

La concejal nacionalista de Moaña Coral Ríos no tuvo inconveniente de vestirse de época para participar en esta fiesta de Moaña Antiqua, que va camino de consolidarse en el calendario de fiestas medievales que recorren la geografia galaica.