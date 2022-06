El crimen del manco

Dicen, que por amor cometemos locuras. Dicen, que por amor somos capaces de superar el miedo, y los límites de nuestro cuerpo. Esa es la parte buena, la romántica del amor. El lado contrario, sin embargo, es más siniestro.

Al reverso del amor, está el dolor, y no hay dolor más profundo que aquel que nos causa un desengaño. La persona que amamos nos abandona y se nos parte el corazón. Tardamos meses en superarlo, y a la larga, si esa persona no nos ha marcado demasiado, la olvidamos. Sin embargo, no todos somos iguales, y ante un desamor, no es igual la actitud que todos tomamos.

Corría el año 1993. España se curaba todavía de las heridas producidas en la sociedad por el crimen de Alcácer. El delantero estrella del Celta era un joven Bosnio de veintiséis años llamado Vladimir Gudelj. El primer debate de televisión entre Felipe González y José María Aznar se retransmitía en directo, y el Duque de Feria era detenido por el secuestro de una menor.

A finales del mes de julio, Juventino Eidón Carracelas, de cuarenta y dos años, salía de prisión tras cumplir condena por el intento de violación de una hijastra. El día veintiocho de julio, era un día de sol en la ría de Vigo. Hacía calor, pues se llegaba a los treinta grados en la zona del Morrazo, y Juventino era libre al fin, para volver a vivir su vida, ver a sus seres queridos y recuperar el tiempo perdido tras cumplir condena… pero no.

Lo que Juventino quería, era salir de la cárcel, para llevar a cabo un crimen motivado por la pasión.

María del Carmen Rosendo Ríos, tenía treinta y siete años, y era la esposa de Juventino, o como todos lo conocían, el Manco, pues le faltaba la mano derecha y en ella, a menudo, llevaba un garfio. María del Carmen, según cuentan los vecinos de la zona, era buena persona. Una mujer joven, que trató de sobrevivir a la condena de su marido en prisión, pero que, en su ausencia y sintiéndose sola, quizás, conoció a otra persona, y entre ambos surgió una relación.

¿Se enteró Juventino de la historia de su mujer estando en prisión? ¿Fue al salir cuando se percató de que ella había conocido a alguien, y lo consideró una traición? Quién sabe. El caso, es que Juventino Eidón Carracelas, además de manco, se sintió un cornudo, y tomó una decisión motivada no por el amor, sino por su reverso; el dolor.

Ese caluroso veintiocho de julio de 1993, cogió su motocicleta, a la cual le tenía realizada ciertas modificaciones en la maneta derecha, allí donde faltaba su mano, para controlar el puño del acelerador y se fue a casa. Recogió un par de escopetas y les colocó cordeles en los gatillos. De esta forma, podría apoyar el arma en el brazo izquierdo, y disparar con la prótesis de la derecha utilizando las cuerdas.

Con algo de munición en los bolsillos, las dos escopetas y encendido por el dolor, la primera parada la hizo en el muelle de Domaio. Allí encontró al hombre que supuestamente había conquistado el corazón de su esposa. Manuel González Cruz.

Manuel, además de patrón mayor de la cofradía de pescadores, era socio fundador del Golf Domaio. Tenía cincuenta y siete años, y se encontraba junto al muelle, cuando Eidón se bajó de su moto, y primero con una y luego otra de sus escopetas, le descerrajó no uno, ni dos, sino hasta seis disparos en el pecho. Tal fue la violencia de los impactos, que Manuel, individuo corpulento, cayó hacia atrás desde el muelle a un barco que tras él había atracado. Varias personas fueron testigos de los hechos, pero a Eidón no le preocupaba en absoluto que pudieran identificarlo, pues su cometido todavía no había terminado.

Indiferente a todo, se montó en su motocicleta y salió a toda velocidad del puerto. Las personas que se encontraban allí trataron de hacer algo por salvar la vida de Manuel, pero no lo consiguieron, y este, irremediablemente, falleció a causa de las heridas causadas por el arma de fuego.

La Guardia Civil de Moaña, alertada por las llamadas telefónicas sobre el crimen que se acababa de cometer, y atendiendo a la descripción del autor (varón, cuarenta y pocos, ¡y manco!), ató cabos. Conocedora de los antecedentes violentos de Carracelas, se dirigió a su domicilio sito en San Adrián de Cobres.

Personados en el lugar, Star en mano, los agentes fueron alertados por los vecinos, de que, minutos antes, se habían escuchado disparos en la vivienda del sospechoso. Temiéndose lo peor, los guardias civiles, pistola en mano, accedieron a la vivienda y en ella encontraron el cuerpo sin vida de María del Carmen Rosendo Ríos. Eidón, cegado por la ira y el dolor, la había acribillado también a balazos.

Los supuestos amantes estaban muertos, pero no se sabía nada del manco. Se estableció un dispositivo. Se movilizaron las patrullas de la zona, y poco a poco, fue anocheciendo, pero Eidón seguía sin ser localizado.

Lo que nadie sabía, era que, tras cometer ambos crímenes, había conducido su motocicleta como un diablo hacia el monte. Era de noche ya, cuando las patrullas de la Guardia Civil al fin lo localizaron.

No se metió en la boca el cañón recortado ni se voló la cabeza de un disparo. Tampoco se tiró del puente de Rande abajo, como muchos otros, no. El manco homicida, condujo hasta los montes de Domaio, y de algún modo, se las apañó para, con una mano, pasar una soga por encima de la rama de un roble. Hacerle un nudo corredizo, atar la soga al tronco del árbol, anudársela al cuello y tirarse de cierta altura para suicidarse al modo del ahorcado.

Todo sucedió en una tarde de ira. Una ira que sesgó dos vidas inocentes, y una tercera que no lo era tanto.

El amor nos mueve a cruzar montañas. El amor hace que una madre se coloque entre su hijo y el coche que está a punto de atropellarlo. Sin embargo, el amor, cuando se pierde y nos desequilibra, también hace que ciertas personas, comiencen a escuchar en su cabeza, demonios que les están susurrando. Esas personas, cegadas por las voces que están escuchando, serán capaces de llevar a cabo los crímenes más abyectos y desalmados. Crímenes pasionales, que suelen terminar con la muerte de todos los implicados. Crímenes como el que hoy os he narrado.