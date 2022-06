El concejal independiente de Moaña por XM, Javier Carro, vuelve a poner en evidencia la situación del reparto de horarios de uso de los pabellones por parte de la concejala de Deportes del bipartito, Dolores Chapela, en esta ocasión por la celebración del festival de las Anpas de Seara y de Reibón. Asegura el concejal que en esta ocasión nada tienen que ver intereses privados, como “la cruzada” que el gobierno local mantiene contra la concejala del PP, Araceli Otero, cuando hace semanas denunció este mal reparto de uso horario de los pabellones y desde el bipartito se le acusó de anteponer sus intereses privados como responsable de un club.

Carro señala que lo que tendría que haber sido una fiesta generalizada se ha convertido en una disputa política “ya que desde el gobierno se falta a la verdad de una manera total para favorecer a unos en detrimento de otros y, desgracidamente, siempre se ataca a las mismas personas o clubes deportivo”s.

El concejal señala que aunque Dolores Chapela insista en la comiisiones que los horarios de uso de los pabellones y los cambios puntuales los pone el Concello, “vuelve a mentir”, ya que no ocurrió este fin de semana. Explica que cuando las Anpas piden el pabellón para el festival, una entidad deportiva accede y se traslada a Domaio, pero la otra no “y tiene más capacidad de decisión que la propia concejala, que deja en muy mal lugar a los políticos, en donde no puede prevalecer el amiguismo por encima de los derechos de las Anpas de Seara y de Reibón”.

Añade que era un día al año y tres horas y que tiene que ser de obligado cumplimiento para todos los clubes que usan los recintos deportivos municipales de forma gratuita y no tienen derecho a imponer ni horarios ni cambios. Carro muestra su satisfacción personal al club Futsal Morrazo y no puede decir lo mismo con Xoaniña Patinaxe, pero responsabiliza a la concejala de Deportes, de la que recuerda la polémica contra ella por adjudicaciones de contratos a la misma empresa por designación directa.