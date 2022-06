“Tenemos mucho trabajo para dignificar el arte de ser payaso”

La Praza do Costal de Cangas abre hoy (20:30 horas) la programación de teatro de rúa con la compañia catalana Caprina, a la que da vida la actriz y payasa Isabel Morera (Palma, 1981). Será con la obra de teatro de clown, sin texto, “Solo Eva”, que protagonzia una Eva contemporánea, de carne y hueso, sin pecado original y con manzana mordida, sin Adán y con el pájaro Pío, que simboliza el anhelo de libertad.Es un viaje a la esencia, al origen y la búsqueda del paraíso, todo ello pensado para un público familiar. Isabel Morera se formó en danza contemporánea y flamenco; contact-improvisation. música; guitarra y voz; ilustración pero, sobre todo, en teatro tras pasar, como dice ella, como un kanguro, de escuela en escuela hasta encajar en el teatro de clown.

–¿Cómo ha sido su trayectoria hasta convertirse en actriz y payasa?

–Una gran aventura; me costó encontrar la escuela de interpretación afín a mi naturaleza, pero la encontré. Después de llegar a Madrid para estudiar en el Laboratorio de William Layton e irme, porque lo que decía, “no encajaba”, descubro, de la mano de Pepa Gómez-Valencia, la pedagogía de Jaques Lecoq, lo que me llevó a entrar en una escuela de teatro creativo y del gesto fundamentada en dicha pedagogía ¡Por fin, me era afín! A través de Lecoq se me aparece el arte del payaso/a como territorio dramático y, la irremediable realidad de sentirme payasa..

–¿Cree que se sigue utilizando de manera despectiva el término payaso/a en la sociedad?

–Se sigue utilizando, por ej para referirse a los políticos corruptos, nada más lejos de lo que significa ser un payaso profesionalmente hablando.Tenemos mucho trabajo en la dirección de dignificar este arte..

–La compañía Caprina nació de un viaje suyo a La India para colaborar en el proyecto de la Fundación Ferrer ¿Cómo fue aquella experiencia?

–Una vivencia muy amplia, difícil de abarcar en pocas palabras. Una experiencia inaugural de lo que después constituiría una de mis maneras de estar en el mundo: ser payasa de hospital. También supuso la reafirmación en mi impulso creativo y la necesidad de darle respuesta.

–¿Qué nos puede decir del espectáculo “Solo Eva”?

–Es la consecuencia de mi búsqueda e invitación por encontrar un lenguaje propio después de llevar a cabo, creaciones de diferente índole como payasa

–¿Qué es el paraíso para usted?

–Si me como una manzana, me como una manzana.

–¿Referencias de la Mostra?

–Sinceramente, tanto del público como de los artistas que han pasado por ella, una de las mejores Mostras a nivel Estatal. Es un honor para mí, abrir la progamación de Rúa y en definitiva poder formar parte de esta 39º edición ¡Muchísimas gracias!