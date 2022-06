Las hogueras de San Xoán dejan al menos un herido, dos ingresos por coma etílico y fiesta hasta la madrugada

El regreso de las celebraciones multitudinarias de San Xoán fue, en general, “tranquila y pacífica” en la comarca morracense, con mucha gente en las playas y comportamiento “bastante cívico”, según los servicios de emergencias, que, aún así, tuvieron que intervenir para prestar atención médica a tres personas, denunciar al menos a otras tres por conducir bajo los efectos del alcohol y sofocar incendios en varios contenedores, entre otras actuaciones. Una de las hospitalización fue la de un hombre de Cangas que se dislocó el hombro al saltar sobre una hoguera en la playa de Rodeira y sentirse indispuesto, lo que obligó a movilizar a una ambulancia que lo llevó al centro de salud y luego al hospital Álvaro Cunqueiro. En Moaña hubo otros dos traslados hospitalarios, dos personas con síntomas de coma etílico. En Bueu, la práctica de botellón en espacios públicos y la denuncia a un local por celebrar un concierto no autorizado fueron lo más reseñable de una noche con buen ambiente en torno a las 38 hogueras que fueron comunicadas al Concello, entre ellas la de Xexide, en terreno público.

En Cangas, la Policía Local contó con varios agentes voluntarios para patrullar la noche, en la que hubo un importante despliegue del Servizo Municipal de Emerxencias-Protección Civil, especialmente centrado en la playa urbana de Rodeira y en la de Vilariño, en la parroquia de O Hío, los dos puntos con más hogueras y afluencia de gente. El operativo solo tuvo que intervenir puntualmente para atender al herido de Rodeira y recoger varios contenedores que fueron volcados en el lugar de Herbello, en Aldán, uno de los cuales fue también incendiado y quedó inservible. Ya de mañana sofocaron el fuego en otro contenedor en el cruce de A Retirosa con A Rosada, en la parroquia de Coiro.

La Policía Local de Moaña registró dos traslados en ambulancia entre la una y las tres de la madrugada, jóvenes de 17 y 22 años supuestamente afectados por consumo de bebidas alcohólicas, que fueron ingresados en el hospital Álvaro Cunqueiro, de Vigo. Los agentes también identificaron y sancionaron a dos conductores que iban ebrios al volante, uno de ellos con una tasa de alcohol de 0,85 mililitros de por litro de aire espirado (el máximo permitido es 0,25) y otro con una tasa de 0,36. Ambos deberán hacer frente a una sanción administrativa y el primero, además, a las consecuencias penales. Asimismo, se registraron algunas peleas en hogueras y botellones, aunque no se tiene constancia oficial de consecuencias graves.

Con respecto a Bueu, la noche de San Xoán estuvo iluminada por decenas de fogatas, entre ellas en Banda do Río y Loureiro, aunque el Concello no autorizó ninguna en las playas. Dos patrullas de la Policía Local se encargaron de la vigilancia y el turno transcurrió tranquilo, sin apenas intervenciones. Las playas de la comarca no sufrieron consecuencias graves y estaban practicamente limpias y disponibles para los bañistas a primera hora.