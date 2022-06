La comedia en el centro de la vida

La autora teatral y actriz viguesa Clara Gayo tuvo el honor de pregonar ayer la Mostra de Teatro. Bajo el acecho de la noche (pasaban de las 22.30 horas) y a cubierto en el Auditorio, se abrió oficialmente esta cita que Cangas tiene todos los años con el teatro. La pregonera hizo hincapié en el humor, en la comedia, en la importancia de la risas, por la que se nos conoce y nos convencen. “A Comedia estimula as nosas endorfinas provocando unha pracer amable, pero ao tempo, sabe tamén, interrogar as nosas conciencias, cuestionar os nosos principios, desvelar as nosas miserias. .. Canto sabe a Comedia de Miserias! Canto sabe de vergoñas, de segredos,de fame.. Canto sabe de nós, pobres mortaís conscientes da nosa nimiedade... Velaí chega a Comedia a preguntar, cuestionar, relativizar. Chega por veces sinxela e inocenete, por veces elegante, por veces groseira, faltona, malfalada, torpe...Pode atoptar calqueira papel, porque ela é o papel”.

