El PP responsabiliza al gobierno de Cangas del desplome del tejado de una de las naves de Ojea

Mientras hay quien sospecha de que las vallas que cierran el paseo de Rodeira y cortan el carril bici es una respuesta del Concello de Cangas al Servicio Provincial de Costas por no aceptar un convenio de uso para afrontar un proyecto financiado con fondos europeos, el PP responsabiliza al gobierno local del desplome del tejado de la nave de Córdoba, en el muelle de Ojea. La Policía Local colocó las vallas tras ser advertida por un miembro de la brigada de obras de que se había hundido todavía más el techo. En las fotos se percibe el hundimiento y no fueron miembros del gobierno local quienes advirtieron del accidente.

Para el PP, lo que sucedió con el derribo de la nave de Córdoba es un fiel reflejo de lo que sucede en el Concello de Cangas: “Titulares, victimismo, culpando a los demás de los problemas que ellos mismos generan, pasotismo e incompetencia en la gestión”. Recuerda esta formación política que presentó en varias ocasiones propuestas que, en algún caso, fueron aprobadas por el pleno de la corporación municipal (la última presentada en el mes de noviembre de 2021), donde se instaba a formar parte con carácter inmediato las medidas necesarias para recuperar la cubierta y evitar el derribo de la nave de Córdoba. “Lo que pasó era predecible. Este gobierno miró, como hace siempre, para otro lado. Victoria Portas y Mariano Abalo son los máximos responsables de este destrozo”. El PP exige responsabilidades políticas, pide al gobierno que se marche de una vez y pide que sometan la aprobación de los presupuestos vinculados a una moción de confianza. “Nunca se gastó tanto para no hacer nada. Más de 120 millones de euros en 7 años”.

Asegura el PP que solo con el dinero que lleva gastado en el presente mandato Mariano Abalo en informes a medida, hechos por los amigos y que almacena en un cajón, la cubierta de la mencionada nave estará reparada. “Por eso proponíamos en varias mociones que se ejecutara el proyecto de César Portela, denominada Museo do Mar de Cangas Bernardino Graña. Un proyecto básico que sirvió para que Costa realizara una cesión en percario de dicha nave y al Concello de Cangas para fines relacionados con el mar. Lo que ocurre es que este gobierno dedicó la nave a almacén, a cochera y mismo a perrera. A todo menos al fin que estaba autorizado”. El líder del Partido Popular en Cangas, José Enrique Sotelo, manifestó que hay que dar gracias a que el desplome del tejado de la nave, incluida en el grupo de Ojea, no cayó hacía el paseo de Rodeira.

En la moción de noviembre de 2021 se recuerda que cinco meses ante se aprobó, con los votos favorables de PP, BNG y Avante! una moción para frenar el estado de deterioro de las naves de Ojea y a la desafectación del espacio entre la Praza das Pontes y la Para de Abastos. También había salido en el pleno la preocupación por el hecho de que a la Dirección General de Patrimonio del Estado no tiene constancia de una solicitud de desafectación de los terrenos de Ojea, donde se ubican las antiguas naves industriales en desuso. En la votación de esa moción, dos concejales de ACE votaron a favor, como lo hicieron también cuatro concejales del PSOE, 6 del PP, 3 del BNG y dos de Avante!. Concretamente, la alcaldesa y el hoy primer teniente de alcalde Mariano Abalo se abstuvieron en esta votación.

Si que es cierto es que el derribo de la cubierta de la nave coincide en el tiempo con el día siguiente de que Victoria Portas y Mariano Abalo mantuvieran una reunión telemática con el Servicio Provincial de Costas. El citado organismo estatal rechazó la propuesta de establecer un convenio de uso para elaborar un proyecto financiado a través de los fondos Next Generation.

Proyectos desconocidos de los Next Generation

El gobierno local de Cangas tiene un proyecto para la zona que va desde la Praza das Pontes hasta la plaza de abastos, que incluye el ámbito de Ojea y la Alameda Nueva. Además, sabemos que quiere incluirlo en un proyecto de los fondos Next Generation, pero que no desvela en absoluto. Y existe interés en saber cuál es ese proyecto, que se antoja ambicioso, amén de recuperar para Cangas el espacio de la Alameda Nueva, cuya concesión al Concelo por parte de Costas finalizó en el año 2018. El gobierno local guarda secreto sobre los proyectos que tiene para incluirlos en los fondo europeos de las ayudas Next Generation. La oposición municipal se queja de que no informe de los mismos y desvela que se encargaron a empresas externas. El gobierno local solo comenta la dificultad de acceder a los fondos europeos, puesta de manifiesto en varias ocasiones en las reuniones de municipios de menos de 50.000 habitantes. Prefiere mantener en silencio sus iniciativas en vez de crear falsas expectativas.