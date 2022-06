La Escola de Danza Maite Quiñones de Cangas ofreció ayer en el Auditorio su festival de fin de curso con la representación “El ciclo del agua”. Hubo nubes bailando, gotas de agua, arcoiris, pececitos, sirenas y, entre otros bailes, las “7 danzas griegas”. Digno de aplauso.

El ente que también pone vallas y precinta

Portos ya no solo recauda en Cangas. También precita espacios que están dentro de su competencia. Ayer apareció el parking del frente marítimo precintado y vallado, impidiendo la entrada y la salida, que es por el mismo lugar. Ignoramos como se valió el magistral ente de la Xunta de Galicia para facilitar otra entrada y otra salida. Conseguir, lo consiguió. El hecho que provocó el trabajo de Portos estuvo motivado por ese agujero que hay en la entrada al parking que con la lluvia se llena de agua. El ente está ahora en modo previsor. Que no vienen buenos tiempos y no vaya a ser que haya pagar daños patrimoniales, que la gente hoy en día está a todo.

Queimada y chocolate para la fría noche

La autoridad competente debió de salir ayer acompañada por miembros de la secular Orden Hospitalaria para repartir chocolate caliente y un chupito de queimada en los lugares públicos donde ardía ese fuego purificador.

Piden elecciones ya

Aún queda un año para las municipales y las gentes de Cangas y Moaña, por razones diferentes, las quieren ya.