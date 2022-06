El tejado de una de las naves de Ojea se cae y obliga a cortar el paseo de Rodeira y el carril bici

Gran parte del tejado de la nave de Hermanos Solla que acogió en su momento un aserradero de madera y que pertenece al conjunto de las denominadas naves de Ojea, se desplomó la pasada noche. Miembros de la brigada de obras del Concello de Cangas dieron la alerta a la Policía Local en la mañana de ayer, que procedió a vallar el perímetro, lo que supone cortar el paseo marítimo de Rodeira y el carril bici. La nave hace esquina con el hundido “helipuerto” de Cangas y en su lateral se ubica el campo de petanca. El pasado año ya se tuvo que vallar la parte delantera de la nave por haber indicios de desplome. La nave la utiliza el Concello de Cangas como almacén y, entre otras cosas, se guardan los coches que retira de la vía pública la Policía Local al considerar que fueron abandonados.

Precisamente el martes, el Servicio Provincial de Costas comunicó al gobierno de Cangas su rechazo a establecer un convenio de uso para llevar a cabo un proyecto ambicioso que pudiese ser financiado a través de los fondos Next Generation. Propuesta que se realizó ante la quietud del Ministerio de Transición Ecológica y Resto Demográfico respecto a la solicitud del Concello de Cangas para desafectar todo el conjunto de las naves de Ojea y la alameda nueva, concesión que se terminó en el año 2018. La no desafectación de este conjunto que fue catalogado por la Xunta de Galicia no hace otra cosa que aumentar el deterioro de las naves y también el peligro. El Concello de Cangas no tiene competencias para rehabilitarlas y Costas no está por la labor de meter dinero en unas naves que son de principios del siglo XX. A la larga pasará como en Massó, que las edificaciones no se podrán ya salvar.

En el año 2010, el Servicio Provincial de Costas del Estado procedió a recuperar el dominio público marítimo terrestre de Cangas. En ese momento, estaban desocupadas do naves, la que albergó la empresa Comercial Marisquera Galicia (Olegario Antepazo) y la de Josefa y Carmen Solla (es donde se desplomó gran parte del tejado).

La nave de Antepazo, como consecuencia de su grave estado de abandono y riesgo de ruina estaba en la lista, en aquel momento, para ser derribada. Después estaban las naves que albergaban las conserveras Lago Paganini e Iglesias, empresas que ya cambiaron de ubicación.

En ese momento, el Servicio Provincial de Costas aseguraba que se iba a intervenir en aquellas sobre las que ya había sentencias firmes de los tribunales de justicia, tanto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) como del Tribunal Supremo e, incluso de la Audiencia Nacional, que otorgaban la razón a Costas y ordenaban el desalojo.

La concesión de las famosas naves de Ojea tienen su origen en el año 1907, fecha en la que Costas del Estado autorizó a Manuel Ojea y Benjamín Caamaño la concesión de este terrenos para construir las naves para fábrica de conservas y salazón de pescado.