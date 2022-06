No hubo acuerdo con Costas, que se resiste desde Madrid a las demandas de Cangas. La alcaldesa de Victoria Portas (ACE) y el primer teniente de alcalde Mariano Abalo (ACE) mantuvieron ayer una reunión telemática con el jefe del Servicio Provincial de Costas, Miguel García García, con el propósito de llegar a algún acuerdo para desarrollar proyectos en el municipio. Tanto la regidora local como el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente se mostraron totalmente decepcionados al término de este encuentro. Aseguran que no parece que Costas esté muy por la labor de echar una mano en Cangas y que desde Madrid se muestran cada días más reacios a proceder a la desafectación total de las naves de Ojea. Se trata de un expediente que el fallecido alcalde Xosé Manuel Pazos tenía muy encaminado en Madrid de la mano de su compañera de partido Yolanda Díaz (Esquerda Unida), pero su fallecimiento, por alguna razón que se desconoce, paralizó la promesa que le habían hechos sus compañeros en el Gobierno de España.

Por lo que manifestó ayer Mariano Abalo la situación es muy complicada y la voluntad política de la administración es nula para sacar adelante proyectos en el ámbito de Ojea. Asegura el concejal de Facenda que la Dirección General de Costas se había comprometido de actuar en el ámbito de Ojea, pero que pasa el tiempo y no hay ni un atisbo de que lo vaya a hacer. Además, lo lógico sería que cualquier actuación estuviese consensuada no solo con el Concello de Cangas, sino también con la Xunta de Galicia, que fue quien procedió a la catalogación de las naves de Ojea. Como señala Abalo, “lo lógico sería que las tres administraciones fuésemos de la mano “.

La decepción del Concello de Cangas es que Costas comunicó que desde Madrid no se aceptaban la fórmula de convenio de uso para actuar en zonas competencias de Costa. Eso impide que el Concello de Cangas pueda presentar un proyecto para las naves de Ojea financiado a través de los fondos europeos Next Generation. Por esa misma razón tampoco se puede sacar adelante que la mejora de los paseos de la playa de Rodeira y la de Liméns. Según Mariano Abalo, el convenio de uso es una figura de la que habla la propia administración central y que la pone de ejemplo para, precisamente, poder presentar proyectos financiados por fondos europeos, pero sin embargo, a la hora de la verdad, “no se cree en ella”. El primer teniente de alcalde manifiesta que este tiempo de postura de Costas hace que los concellos tengan que mantener un conflicto continuo con la administración central. Abalo terminó ayer la reunión con Costas con profundo malestar y convencido de que se está discriminando a las administraciones municipales que comparten territorio con otras, como es el caso de Cangas, donde su territorio lo comparte el Concello con Costas del Estado, Autoridad Portuaria y Portos de Galicia, lo que dificulta en gran medida la vertebración de un proyecto global para Cangas. E insiste el concejal cangués que el Concello quiere ante todo que el Estado desafecte el ámbito de Ojea, fundamental para sacar adelante algún proyecto que, además, sirva para que las naves no caigan. Porque una cosa es que la Xunta hubiese decidido catalogarlas y otra diferente que vaya a invertir dinero en su reparación y mantenimiento. Basta echar un vistazo a las naves para comprobar que son estructuras arquitectónicas sobre las que hay que actuar. Es otro caso Massó. A pesar de ser considerado Bien de Interés Cultural (BIC) los inmuebles se caen a trozos.

No a las escaleras de la playa de Castiñeiras

Y si no hay para el paseo marítimo de Rodeira ni para el de Liméns, tampoco lo hay para las famosas escaleras de Castiñeiras. Costas dijo no ayer a la reparación de las escaleras que conducen al citado arenal. Eso sí, realizará un proyecto para la mejora de acceso a Castiñeiras, algo que los vecinos ven complicado, cuando ellos apostaron siempre por las escaleras. En lo que no va a haber problemas será en permitir las hogueras de San Juan en la playa de Rodeira, que era algo que el Concello ya había contemplado. Costas solo pide que la administración municipal garantice la seguridad y la limpieza de la playa una vez terminada la Noche de San Juan. Además, el gobierno local acotará el arenal para que las hoguera se puedan encender solo en un tercio de la playa. Ni Costas ni Concello permitirán hogueras en ningún otro arenal del municipio de Cangas. La previsión del tiempo da lluvia para esa prodigiosa noche, por lo que no espera demasiados incumplimientos.