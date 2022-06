Concello, taxistas y ambulantes pactan una reordenación del tráfico en el centro de Bueu

La pandemia del coronavirus obligó a cambiar el diseño y la ocupación de espacio del mercadillo ambulante de Bueu, que desde hace dos años ocupa una parte importante de la Avenida Montero Ríos para facilitar la separación y distancia entre los puestos. Una alternativa que cuenta con importantes ventajas para los comerciantes, pero que acarrea consecuencias sobre el tráfico rodado y, especialmente, para los taxistas. El gobierno local se ha reunido con las dos partes y perfila una propuesta que parece convencer a las dos partes, que incluye cambiar el sentido de circulación del vial que discurre por detrás de la plaza de abastos y del Centro Social do Mar.

La necesidad de aumentar la separación entre los puestos del mercadillo obligó a ocupar parte de la calzada durante los días de venta [lunes y jueves por la mañana] y a desplazar la parada de taxis, que esos días se colocan delante de la Panadería Amador. Esa ubicación obliga a los autopatronos a salir forzosamente por la calle Matilde Bares para incorporarse luego a Pazos Fontenla y desde allí dirigirse en una dirección u otra. El problema llega precisamente en los meses del verano, cuando el volumen de tráfico convierte el cruce entre Matilde Bares y Pazos Fontenla en un tapón. “Eso redunda en un aumento en el tiempo de cada servicio para los taxistas, que están asumiendo pérdidas para no trasladar al cliente el coste real”, reconoce el alcalde, Félix Juncal.

La propuesta que parece convencer a todas las partes pasa por mantener la actual disposición del mercado ambulante, que también resulta más cómoda para los compradores, y seguir trasladando la parada de taxis al entorno del aparcamiento de la Casa do Mar los lunes y jueves. La gran diferencia es que se cambiará el sentido de circulación del vial que discurre por la parte de atrás de la plaza y Centro Social do Mar. Actualmente los vehículos circulan en dirección a la lonja y se trataría de modificar el sentido, para que el tránsito discurra hacia la calle Johan Carballeira y Banda do Río. De esta manera los taxistas y resto de conductores dispondrían de más alternativas para salir del centro de Bueu en cualquiera de las direcciones.

Félix Juncal y la edil de Promoción Económica, Silvia Carballo, se reunieron con los dos sectores y mañana mismo la concejala tiene previsto analizar a pie de calle la viabilidad de la propuesta junto al jefe de la Policía Local. En todo caso desde el gobierno local puntualizan que antes de implementar la medida se consultará a la Cofradía de Bueu y a Portos de Galicia, que es el departamento que tiene las competencias en la zona. “También hay que decidir si ese cambio en el sentido de circulación es puntual [solo los días del mercado ambulante] o si es permanente”, señalan desde el ejecutivo local.

Con el objetivo de mejorar el tráfico en el centro urbano desde hace días se ejecuta en la intersección entre Johan Carballeira y Pazos Fontenla una obra para la dotación de semáforos. En este sentido, Félix Juncal avanza que se estudiará la conveniencia de ampliar la red semafórica a otros puntos. En concreto señala los pasos de cebra ubicados en las intersecciones entre Eduardo Vincenti y Pazos Fontenla y Eduardo Vincenti y Montero Ríos. “El tránsito permanente de peatones en estos lugares impide una circulación fluida. Se trataría de dar prioridad en estos cruces a los vehículos y que los viandantes esperen unos segundos para cruzar; así se mejoraría la fluidez del tráfico y la seguridad vial”, argumentan desde el ejecutivo local.