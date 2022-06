El TSXG archiva el proceso de mediación intrajudicial para frenar el derribo de Noria 4

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) archivó la mediación intrajudicial que había propuesto del Concello de Cangas en 2020 como fórmula para evitar el derribo del edificio Noria 4. El hecho de que en un primer momento el Concello se mostrara dubitativo, al expresar que la solución no le podía costar nada a las arcas municipales, y que el denunciante tampoco cediera en sus altas pretensiones económicas, influyó decisivamente en el archivo de esta fórmula que, por otra parte, solo había tenido éxito con el edificio Fenosa en A Coruña y que gusta poco a los tribunales. El Concello de Cangas guardó silencio durante meses de este archivo. Hay que recordar que la propuesta salió del Concello en septiembre de 2020. Y se habían puesto muchas esperanzas en la misma para solucionar un conflicto urbanístico que lleva en los tribunales 30 años. La mediación intrajudicial es un medio de resolución de pleitos alternativo complementario a la administración de Justicia, que busca que las partes alcancen un acuerdo voluntariamente, resarciendo a los afectados, que luego será revisado por los jueces para darle validez legal.

El Concello de Cangas decidió presentar recurso de reposición contra el auto del TSXG que exigía un nuevo plan de demolición del edificio Noria 4 y que advertía de imponer multas coercitivas, que van desde 150 a 1.500 euros. La presentación del citado recurso frena las multas coercitivas que van directamente contra el salario de la alcaldesa de Cangas. No es la primera vez que por culpa de la situación judicial de este edificio se multa a un alcalde. Le pasó al fallecido regidor Xosé Manuel Pazos . El Concello de Cangas alegó que carecía de medios para proceder al derribo y aseguró que no tenía constancia de propietarios de buena fe, algo que se pedía al ayuntamiento que hiciera. Por su parte, los afectados consideraban que deben ser los tribunales de justicia quienes determinen la mencionada consideración. De hecho, así quedó constancia en el recurso que presentaron ante el Tribunal Supremo y que éste rechazó. Lo malo es que van quedando ya pocas balas para impedir la ejecución de la sentencia dictada por el TSXG. Se volverá a acudir al Tribunal Supremo ante el anunció del Concello de que carece de medios y se volverá a ganar algún tiempo.

En la última época de José Enrique Sotelo (PP) se elaboraron dos proyectos de demolición, uno para Noria 4 y otro para Noria 2, que suponían para el Concello de Cangas la friolera cantidad de 1,3 millones de euros. Para la demolición del Noria 2, el presupuesto era de 524.048,18 euros, para el Noria 4, 775. 623.88 euros. Esta última cantidad se parece mucho a la que solicita la parte demandante. Es evidente que 9 años después de que tuviese lugar esta tasación, los presupuestos de demolición costarían más dinero en la actualidad, con una inflación disparada.

Ya en el año 2020, el Concello de Cangas recurrió otro auto del TSXG que ordenaba la demolición del edificio Noria 4.

Según los expertos, Noria 4 tiene muchos boletos para ser derribado. La única solución pasa por un nuevo Plan Xeral, donde se pueda legalizar la situación. Pero el plan no está y no se le espera a corto plazo.

Expediente para incautar el aval del contrato de Roslev

El gobierno local de Cangas abrió expediente para incautar el aval que se le exigió la empresa Roslev Servisub cuando se le adjudicó el contrato de salvamento y socorrismo el año pasado. En este proceso se le da oportunidad a la empresa para que presente alegaciones en un tiempo determinado y después se decide. Según manifestó ayer el concejal de Facenda Mariano Abalo (ACE), la empresa presentó de forma extemporánea sus alegaciones, no obstante, el Concello de Cangas aún no decidió. Es algo que está siendo consultado por los asesores jurídicos, porque el gobierno quiere actuar con contundencia, pero sabiendo que la medida no la pueden tumbar después los tribunales de justicia. Hay que recordar que la empresa Servisub rescindió de forma unilateral el contrato que le unía al Concello por entender que no era factible económicamente. En su día, el propietario de la empresa manifestó textualmente que estaba incluso dispuesto a que el Concello se quedara con la fianza. Roslev se había hecho cargo del contrato aportando 15 socorristas para 7 playas, pero en sus cálculos no incluyó los días libres del personal ni las vacaciones, para lo cual le harían falta 23 personas. El Concello de Cangas quedó de abonar el salario de esas personas que había contratado a mayores, pero, cuando en marzo decidió rescindir el contrato de forma unilateral, aún no había recibido nada. Consideró que para continuar con el contrato había que bajar el número de playas con socorristas. No hubo acuerdo y Roslev decidió romper el contrato. Aseguró que la rescisión figuraba en el mismo.