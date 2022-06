Título para tÍtulo del mira.

Pasó el día y pasó la romería. Esa reunión que la alcaldesa iba a convocar con los vecinos de Espíritu Santo, la oposición, los técnicos del Concello de Cangas y los de la concesionaria del agua, de momento, se quedo solo en un acuerdo plenario más incumplido. Así lo recordaba también ayer el concejal y portavoz socialista, Eugenio González. Pasó ya casi un mes desde que los vecinos de Espíritu Santo se levantaron en el salón de plenos y todavía no se sabe nada de esa reunión que apaciguó en aquel momento la revuelta del barrio.

Las mil razones que hay que dar a Aspamsim

Vamos a ver. Si se levantan reparos para pagar campañas publicitarias y a asesores desconocidos, amén de realizar modificaciones presupuestarias de 300.000 euros para nada, no creo que sea muy difícil duplicar la subvención a Aspamsim. Eso de que el presupuesto de Cangas de 2022 no está aprobado ya no vale. Hay que buscsar una excusa mejor. Por ejemplo, “tenemos el dinero, pero la caravana en el que viajaba fue asaltada por un grupo de indios comanches. “ También podría valer la de “”el furgón blindado en el que iba el dinero era el mismo que asaltó el Dioni. No sabemos si se lo gastó ya”