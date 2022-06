Abalo propone un presupuesto de 17,5 millones e incluye inversiones que demanda la oposición

La solvencia financiera a corto plazo del Concello de Cangas ha mejorado de forma sensible, a tenor de un remanente de tesorería que alcanza 1.600.000 euros en el último ejercicio y que se destinará a financiar gastos en el próximo. Es, en síntesis, el argumento que emplea el edil de Facenda, Mariano Abalo, para presentar un presupuesto de 2022 que se elevaría a 17.497.966 euros, medio millón más que el importe que figuraba en el borrador que se había elaborado para 2021 y que no llegó a concretarse por falta de apoyos al gobierno local. Abalo lo vuelve a intentar sacando pecho con esa mejoría financiera y el compromiso de invertirla en bienes y servicios que también demanda la oposición, como la remodelación y mejora de instalaciones deportivas, de viviendas sociales, parques y jardines, pavimentación de viales, saneamiento y abastecimiento, protección del patrimonio histórico o limpieza viaria. Esas altas figuran en el borrador que el concejal entregó a los representantes del PP, PSOE y BNG –esta vez no acudió nadie de Avante– en la reunión que mantuvieron el jueves por la noche y ha vuelto a citar a todos los grupos el martes para intentar acercar posiciones y poder llevar un documento consensuado al pleno ordinario que se celebrará el jueves día 30.

El remanente de tesorería refleja la situación de liquidez de la entidad al cierre del ejercicio, que se encuentra disponible para financiar gastos. El pasado 25 de abril, el Concello de Cangas aprobó la liquidación del presupuesto del ejercicio 2021, y el remanente de tesoreria para gastos generales es de 2.164.901 euros, a cuyo cargo el gobierno local ha decidido financiar inversiones en el ejercicio corriente. El gobierno que preside Victoria Portas lo quiere materializar a través de una modificación de créditos del presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario, pero está en minoría y busca apoyos entre la oposición para sacarlo adelante en el pleno. Abalo ya ha convocado a los representantes dos veces en las últimas semanas, tres con la prevista para el martes por la tarde, que se trasladaría al miércoles si algún grupo tiene problemas de agenda En la propuesta que ya les ha hecho llegar figuran 1.600.000 euros como alta en la aplicación de ingresos y su correspondiente reparto en aplicaciones de gastos. Así, figuran 770.000 euros para “inversiones de reposición en instalaciones deportivas”, y, aunque no se concretan, la idea es mejorar las pistas e instalaciones del estadio de atletismo de Verín (Coiro) y el pabellón de O Gatañal, entre otros. Son objetivos que compartiría ACE con el PP, PSOE, BNG y Avante, pues llegaron a aprobar mociones y respaldar iniciativas, incluso instando a un convenio con la Secretaría Xeral para o Deporte, de la Xunta, para ejecutarlo. Otro destino de dicho remanente sería la “asistencia social primaria”, y en concreto la rehabilitación de antiguas viviendas de profesores de Nazaret para uso social, a la que se destinaría una partida de 50.000 euros. Para “parques y jardines” figuran 196.000 euros, que se repartirían de forma equitativa entre los espacios públicos de ocio más deteriorados y con necesidades más urgentes –también hay acuerdos plenarios al respecto–, mientras que para la “pavimentación de vías públicas” se reserva una partida de 180.000 euros y podría beneficiar, entre otras actuaciones, a la continuidad del vial de Espíritu Santo. En la propuesta también figuran 284.000 euros para nuevas inversiones en “saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas”, que se concretarían al margen de las obligaciones de la empresa concesionaria del servicio, la UTE Gestión Cangas, así como 92.000 euros para limpieza viaria y nuevas inversiones en papeleras o una baldeadora. El concejal de Facenda abunda en que la propuesta es genérica y no hay “líneas rojas” para negociar con la oposición y atender sus demandas buscando puntos de encuentro. El presupuesto del Concello, dice, es un documento básico para el funcionamiento municipal y debe primar la defensa de los intereses comunes de Cangas por encima de las siglas políticas a la hora de incorporar el remanente de crédito al ejercicio corriente. Personal y gastos corrientes se llevan casi todo el dinero, y para inversiones reales se computan 1.893.802 euros En el borrador del presupuesto para 2022 que Mariano Abalo entregó a los representantes de los grupos políticos figura un importe global de 17.497.966 euros, y las mayores partidas corresponden a gastos de personal, con algo más de 7,8 millones y bienes corrientes y de servicios, por encima de los 5.6 millones. Para transferencias corrientes se estipula 1.280.000 euros, y para gastos financieros se reservan 16.500. Las inversiones reales suman 1.693.802 euros; los activos financieros, algo más de un millón de euros, y los pasivos financieros, 2.787.949, cifras que plasma el documento. El edil de Facenda destaca el “aumento del gasto social, la mejora en la prestación de servicios y la dinamización económica” como tres de los ejes principales que vertebran la propuesta de presupuesto del Concello de Cangas para 2022, además de responder a varias demandas de los grupos políticos, pero no se cansa de repetir que “no es un documento cerrado” y está abierto a las aportaciones que puedan negociar y consensuar los grupos para lograr un respaldo mayoritario. Reclama altura de miras para desatascar un documento presupuestario “que Cangas necesita ya”.