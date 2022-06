Uxía Lambona llena A Xunqueira

El concierto de Uxía Lambona e a Banda Molona inundó ayer el Parque da Xunqueira de público infantil y familiar con un “des-concerto” lleno de bailes, juegos y coreografías.

Otro cabreo de socorristas

Andan enfadados algunos socorristas porque en la oficina de empleo no dan validez a sus carnés profesionales si no están al día en los curso de formación y reciclaje. Claro que cuando se trata de la seguridad de las personas hay que avalar capacitación para ello, y estar en forma es esencial, pero las administraciones también deberían ponerse al día en este asunto y no esperar a que la pille el tren en vísperas del verano y a la orilla de tantas playas y piscinas.

Los muros del pis

Hay lugares que tienen especial atractivo para aliviar la vejiga si la necesidad aprieta. Los muros de Ojea están entre ellos, y no pasa un día sin que alguien se le arrime a descargar.