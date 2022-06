La inmensa mayoría de estudiantes supera la EBAU, con solo 9 suspensos entre 210 examinados

La inmensa mayoría de los estudiantes de O Morrazo que se examinaron la semana pasada en la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) demostraron llegar a estas pruebas clave para decidir su futuro con un grado de preparación muy elevado. Es más, el 95% de ellos logró aprobar y ya piensa en qué carrera universitaria puede cursar. Al final, entre los que superaron Bachillerato este año y los que se anotaron por libre, los institutos de O Morrazo presentaron a 210 estudiantes a los exámenes y solo 9 han suspendido. Algunos de ellos, además, se quedaron cerca del aprobado y están pendientes de solicitar una revisión para intentar acceder a la universidad sin tener que presentarse a la recuperación de julio.

“Al principio quería hacer una ingeniería, pero al final me decanto por Filosofía”

Por institutos el IES Johan Carballeira de Bueu, el IES As Barxas de Moaña y el IES María Soliño de Cangas solo contabilizan a un suspenso cada uno. En el primer caso aprobaron la EBAU 29 alumnos; de As Barxas hicieron lo propio 31 y del María Soliño 45.

“No será una sorpresa para nadie que escoja estudiar una carrera como Biomedicina”

En el instituto A Paralaia de Moaña solo suspendieron dos alumnos y aprobaron 36. El IES Rodeira, por su parte, era el centro con más inscritos para la antigua selectividad, un total de 64. Solo cuatro deberán acudir a los exámenes de recuperación por no superar la prueba en su primer intento.

“Me interesa la traducción del inglés y del chino, que ya estudié durante dos años”

El porcentaje de aprobados en O Morrazo está dos puntos por encima de la media de toda Galicia, que ya es muy alta, pues solo 7 de cada 100 gallegos suspenden en sus pruebas de acceso a la universidad.

“Necesitaba una media alta porque quiero estudiar diseño de videojuegos”

Más allá del aprobado, los nervios antes de los tres días de exámenes venían de la necesidad que los jóvenes tienen de alcanzar la nota que les permita estudiar la carrera deseada. Este problema no lo tienen los expedientes más brillantes de O Morrazo, que son en su mayoría chicas. En el IES As Barxas, por ejemplo, son ellas las que copan las tres mejores notas. Irene Alejandra Yepes Blanco, que cursó el Bachillerato de Ciencias Sociales cerró su EBAU con una nota media de 13,70 sobre 14, tras llegar con un 10 de media del Bachillerato. “Los exámenes que mejor me salieron fueron los de Economía y Matemáticas, que saqué un 10 en cada uno”, explica esta estudiante natural de Venezuela y que llegó a Moaña en 3º de ESO. “Los primeros dos años tuve que estar exenta de gallego y me costó algo adaptarme. Pero mi abuela hablaba gallego y el oído lo tenía adaptado”, explica. En poco tiempo pasó de tener que adaptarse a un país nuevo, a lograr uno de los expedientes académicos más brillantes de O Morrazo. Ahora sueña con estudiar Administración y Dirección de Empresas (ADE) en Madrid, y compaginarlo “con estudios de marketing, pero me interesa más la parte creativa que la de contabilidad”, desvela.

“Llegué de Venezuela hace cuatro años pero me adapté bien y quiero estudiar ADE”

También de As Barxas, Antía Táboas Giráldez llegó a la selectividad con una matrícula de honor en Bachillerato y salió de ella con una espectacular media de un 13,56. Para ella no se habían acabado los estudios por este curso, pues ayer viajaba a Barcelona para hacer una prueba de acceso en el Grado de Traducción e Interpretación, que aspira a estudiar. Señala que sobre todo le interesan “el inglés y el chino” como idiomas. “Estudié ya dos años de chino, aunque paré un poco este curso para preparar el acceso a la universidad”, desvela.

Antía Táboas estudió el Bachillerato de Humanidades y desvela que las mejores notas las obtuvo “en Latín y en Griego. Tuvimos profesores que explicaron las asignaturas con mucha calma”. Antes de la EBAU le asustaba “Historia de España, porque la materia era muy grande, pero al final me salió bien”.

María Otero Currás, por su parte, acabó el curso con 9,5 de media y la subió en la selectividad hasta los 12,892. Pese a que cursó el Bachillerato de Ciencia y Tecnología y su intención hace unos años era estudiar una Ingeniería Informática, sus años en el instituto le hicieron cambiar de rumbo. “Voy a estudiar Filosofía. Siempre me gustó cuestionarme las cosas”, dice. En sus exámenes de acceso a la universidad sacó un 10 en Filosofía. “Me decanté por la pregunta sobre Kant”, recuerda. Aunque no necesitaba una media muy alta para su carrera señala que “me planteaba lograr una buena nota como un reto personal”.

Por el IES María Soliño de Cangas destaca también una alumna de Moaña que cursó el Bachillerato de Artes. Se trata de Ainoa Bamio, que acabó la EBAU con una media de 13,14. Tiene claro su futuro académico: “Quiero estudiar el grado de diseño de videojuegos y la nota es muy alta. El año pasado estaba en un 11 porque hay pocas plazas. Siempre me gustaron los videojuegos”, señala. Sueña con convertir su pasión en su profesión y, como curiosidad, se declara fan sobre todo de la saga de “The last of us”.

En el IES Johan Carballeira de Bueu la mejor nota fue la de Antía Novas, con un total de 13,64. La joven está de doble enhorabuena porque unos días antes los exámenes resultó ganadora de un concurso de microrrelatos convocado por la Real Academia Galega (RAG) y la Asociación Puntogal. Antes realizar la ABAU ya tenía claro que se quería decantar por las biociencias. “Creo que no es una sorpresa para nadie que acabe escogiendo una carrera como Biomedicina. Desde pequeña siempre sentí mucho interés por la biología y el funcionamiento del cuerpo humano, que es algo que heredé de mis padres”, explica la joven de Bueu. Ayer recibía las felicitaciones de su familia, profesores y compañeros y contaba que la nota tan alta que había obtenido en parte era una sorpresa. “No me quedé con buenas sensaciones, sobre todo en alguna materia como Historia. Me pareció más difícil de lo que yo pensaba y al final esta nota supone una alegría enorme”, afirma.