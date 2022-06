Ingresan en prisión los dos detenidos por la lancha de Vilaboa, en la que se hallaron huellas de uno

Zoilo O.N, vecino de A Illa, y Crístofer B.C., de Vilanova de Arousa, ingresaron ayer en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Así lo ha decretado el magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Cangas tras una larga mañana de declaraciones en la que se levantó el secreto de sumario del caso. Fueron detenidos este miércoles acusados de formar parte de la banda que intentó una descarga de droga fallida a mediados de febrero botando una presunta narcolancha desde el muelle de San Adrián (Vilaboa) que se quedó atascada en el camión que la transportaba. Entraron en los juzgados en un coche patrulla de la Guardia Civil poco después de las 9.30 de ayer y no salieron hasta las 15.10 horas. El juez decretó su prisión como investigados de un delito contra la salud pública, contrabando y pertenencia a organización criminal. Sus detenciones se suman a los dos conductores del camión que transportaba la lancha y que fueron pillados in fraganti por la Guardia Civil la misma madrugada de la descarga fallida. Según ha podido saber FARO, la investigación sigue en marcha y no se descartan al menos otras cuatro detenciones, alguna de ellas en Portugal.

Durante la mañana de ayer, ante el juez, los dos acusados se acogieron a su derecho a no responder a preguntas de la fiscalía y exclusivamente respondieron a sus abogados. A Zoilo O. N. la investigación lo relaciona con la descarga por la aparición de sus huellas en la planeadora y porque apareció ropa de su talla en la embarcación. Se le considera el piloto que debería dirigir la lancha hasta la descarga en alta mar. Sin embargo, a preguntas de su abogado declaró no tener conocimientos para pilotar embarcaciones, pues su oficio es el de albañil. Reconoció que estuvo en contacto con la planeadora pero solo porque le contrataron para llevar víveres y cobrar por ello, alegando que desconocía totalmente el uso final de la misma. Crístofer B.C., por su parte, fue implicado en el caso por haber realizado, presuntamente, varios viajes a la localidad portuguesa de Chaves a suministrar combustible. Y es que la lancha que se quedó atrancada en el tráiler había sido, supuestamente, recogida en Verín y fue fabricada para el tráfico de sustancias ilegales en el norte de Portugal. Crístofer negó también cualquier relación con una organización criminal y alegó que los viajes a los que se refiere la investigación se deben a asuntos familiares. Las defensas de los dos detenidos esperan que, si se completan las detenciones previstas y una vez levantado el secreto de sumario, sus defendidos puedan quedar en libertad a la espera de juicio. De hecho, las defensas de los dos conductores detenidos en febrero ya solicitaron su libertad provisional hasta en dos ocasiones, pero en ambos casos fue denegada. La planeadora que apareció en el lugar de la botadura fallida estaba cargada con 165 garrafas de combustible de 25 litros cada una y estaba provista de tres motores de 300 CV de potencia cada uno.