Moaña registra la parcela del centro de salud tras 14 meses y en julio se la entrega a la Xunta

El Concello de Moaña concluyó ayer el registro de todas las parcelas del ámbito de Sisalde, entre las que se encuentra la que acogerá el futuro centro de salud. El final del proceso fue confirmado ayer por el Registro de la Propiedad. El gobierno local empleó 14 meses en poder llevar a buen término este trámite, pues fue necesario realizar una reconfiguración catastral de varias de las parcelas así como la creación de las de nuevo resultado. Con este paso dado, en el mes de julio el pleno de la corporación pondrá los terrenos definitivamente a disposición de la Consellería de Sanidade para poder construir la ansiada dotación sanitaria. Una buena noticia en una jornada marcada por la constatación de que la villa seguirá de momento sin servicio de urgencias.

El informe jurídico que debe acompañar esta cesión impide que el pleno de junio pueda votarla y la alcaldesa, Leticia Santos, no descarta un pleno extraordinario a comienzos de julio si la documentación llega a tiempo. En todo caso la cesión se realizaría, como muy tarde, a finales del próximo mes.

El Concello concluiría así toda su parte firmada en el convenio con el Sergas, tras completar la urbanización de los terrenos, modificar la ordenanza fiscal para bonificar al 90% el impuesto de construcciones (ICIO) y finalmente entregar la parcela debidamente registrada.

Con un frente abierto contra el Sergas por la falta de personal sanitario en la atención primaria y por la derivación de las urgencias a Cangas desde abril de 2020, la regidora de Moaña no ocultó ayer que, sin embargo, en los trámites para construir el centro de salud en Sisalde existe ahora una sintonía con el gobierno gallego. “Tenemos que reconocer la colaboración de la Consellería de Sanidade, que aceleró la redacción del proyecto y adelantó los trámites necesarios para la obtención de las licencias. Pese a que todavía no contaban con los terrenos confiaron en que el Concello se los pondría a disposición, y eso es algo que no hacen en otras localidades”, agradeció Santos.

La parcela sobre la que se levantará el centro de salud suma 2.066 metros cuadrados de superficie.

Rechazo del PPdeG

Por otro lado, en la Comisión de Sanidade del Parlamento gallego el diputado moañés del BNG, Paulo Ríos, reclamaba por enésima vez la devolución de las urgencias a la villa. Su propuesta fue rechazada al encontrarse con la oposición del PPdeG. Alberto Pazos insistió en que el servicio está centralizado en Cangas por precaución ante la pandemia de COVID y consideró que sería “una irresponsabilidad” atender urgencias en la Casa do Mar moañesa con su falta de espacio actual.

El Sergas espera cubrir las tres plazas de tarde que sacó en la convocatoria extraordinaria

En el debate parlamentario sobre la atención primaria de Moaña el diputado del PPdeG, Alberto Pazos, se mostró ayer optimista ante la conclusión de la convocatoria extraordinaria de plazas de médico de cabecera por concurso de méritos en vez de por oposición. Asegura que se presentaron más candidatos que las 106 plazas convocadas, por lo que espera que finalmente, cuando concluya todo el proceso, se puedan cubrir los tres puestos previstos para la atención de tarde en Moaña. Inicialmente desde el Sergas se señalaba que solo uno de los candidatos se decantaba explícitamente por cubrir una de las vacantes en Moaña. Ayer, desde el organismo que gestiona la sanidad gallega, mostraban también optimismo ante la cantidad de candidatos en todo el proceso y esperan completar estas tres plazas, que estarían operativas en el mes de septiembre. Desde octubre de 2021 el turno de tarde en Moaña se cubre con dos médicos menos, al irse la mitad de los sanitarios a otras localidades en el concurso de traslados voluntarios. Desde entonces el gobierno local y la Mesa da Sanidade de la villa alertan de que más de 2.000 vecinos están sin médico de cabecera habitual, además de sufrir largas listas de espera para una cita.

El COVID sube en la comarca con ocho casos más en un día

La pandemia de COVID-19 acumula un nuevo día de subida en O Morrazo, tendencia que mantiene desde el inicio de la semana. Solo en las últimas 24 horas se han diagnosticado ocho nuevos contagiados en O Morrazo. Cangas concentró la mayoría de los nuevos contagiados. En concreto hay ahora mismo 87 casos activos en Cangas, ocho más que ayer. De ellos, 46 se contagiaron a lo largo de la última semana. En Moaña los casos subieron en dos a lo largo de las últimas 24 horas. Son 37 los moañeses que arrojaron un resultado positivo en esta semana. En lo que respecta a Bueu, con 60 positivos es la única villa de la comarca con una tendencia positiva, con dos curados ayer. Hasta 32 bueueses se contagiaron a lo largo de la última semana. En total hay 224 morracenses con coronavirus en estos momentos, y son 115 los casos diagnosticados en la última semana.