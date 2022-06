La Guardia Civil desalojó 20 autocaravanas que pernoctaban en Red Natura el pasado fin de semana

La Guardia Civil de Cangas abrió una campaña de control de autocaravanas y furgonetas acondicionadas que pernoctar en espacio de la parroquia de O Hío incluido en la Red Natura 2.000. Solo en el último fin de semana se llegaron a retirar más veinte vehículos de este tipo. Y todavía comenzó la temporada alta del verano, por lo que el número de autocaravanas y furgonetas que se desalojen puede aumentar significativamente. De hecho, durante el pasado verano, en un solo día se desalojó la misma cantidad de autocaravanas que el pasado fin de semana. Las actuaciones se centran, de momento, en Nerga, Barra, Viñó y Cabo Home. Pero se sabe toda la Red Natura está “invadida” de autocaravanas que pernoctan sin ningún tipo de permiso. Lo cierto es que no lo hay. La ley 5/2019 del 2 de agosto de Patrimonio Natural y Biodiversidad de Galicia no realiza excepciones. En este sentido señala que, constituyen infracciones administrativas en materia de conservación del patrimonio natural las acciones “transitar, circular con vehículos, acampar y encender fuego en los lugares expresamente prohíbidos en los instrumentos planificados de los espacios naturales protegidos, cuando no exitan daños al patrimonio natural o a la biodiversidad” .

Este tipo de infracciones se sanciona con multas de 100 a 3.000 euros; las infracciones graves de 3.001 a 200.000 euros y las muy graves de 200.001 a 2 millones de euros. La mayoría de los autocaravanistas que acuden a Cangas se olvidan de que la zona de la costa de O Hío está incluida en Red Natura 2000, donde existen unas estrictas normas que hay que cumplir. Ya hay quejas vecinales sobre la gran cantidad de basura que estos turistas dejan a su paso, alrededor de su autocaravanas. De hecho, la Guardia Civil ya sorprendió a varios realizando barbacoas en Cabo Home, algo que está totalmente prohibido. Los controles continuará a lo largo del verano. Así que a lo largo de los próximos meses, los autocaravanistas tendrán más difícil pernoctar, como acostumbraban, dentro de la zona de Red Natural. Todo esto sucede mientras el Concello de Cangas aún no fue capaz de sacar una ordenanza que regule el aparcamiento de estos vehículos. 25 personas limpian desde el lunes las playas de Cangas y las banderas se entregan en Marín el 22 El Concello de Cangas activará el lunes el plan de limpieza manual de las playas del municipio con 25 personas repartidas en cuadrillas que se desplegarán por zonas. Cuatro de los trabajadores se encargarán diariamente de Rodeira, Os Alemáns, Beira dos Ratos y Canabal;_otras tres de Areamilla, O_Medio, A Congorza, A Cunchiña y O Salgueirón;_tres más se encargarán de los arenales de Liméns, O Porto y Santa Marta,_otro grupo de tres estará en Menduíña, Francón, Areacova y Sartaxéns y una cuadrilla de tres miembros atenderá el arenal de Areacova, Punta Alada y aledañas. Dos personas se encargarán de limpiar Castiñeiras, Arneles, Pinténs, San Xián y Pipín;_otras dos, de Barra y Viñó; dos más, de Nerga;_dos, de Vilariño y San Cibrán;_y la persona que completa el equipo de 25 se ocupará de la playa de Melide, además de trasladar al resto de los trabajadores hacia y desde sus destinos y de otras labores de logística y abastecimiento de materiales. El contrato de dicha plantilla comienza el lunes, aunque ese día asistirán a una charla sobre prevención de riesgos laborales, al reconocimiento médico y a formalizar los trámites administrativos, por lo que el trabajo sobre el terreno se iniciará el martes, según explica la concejala de Cultura, Turismo e Servizos, Aurora Prieto. El horario previsto es de 7.00 a 10.00 de la mañana, de lunes a domingo, con los turnos de descanso que contempla la normativa. La edil también prevé activar la limpieza mecanizada de algunas playas a partir de la próxima semana, aunque no lo hará hasta recibir el permiso de Costas, por escrito, para evitar cualquier posible desencuentro. Asimismo, Prieto encargó ayer la colocación en todos los arenales del municipio de los resultados de las analíticas realizadas por Sanidade, que certifican que el agua de baño es “excelente” en todas las playas, lo que constata la calidad de la oferta en toda la costa canguesa. Banderas azules Por otra parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, presidirá el próximo miércoles, día 22, en la playa de Loira (Marín), el acto de entrega de las banderas azules, a la que también acudirá la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y los representantes de los municipios galardonados, entre ellos Cangas, Moaña y Bueu.