El “Cabalo de Cíes”

Ahí está el impresionante Cabalo de Cíes, sito en la isla Norte, que nos manda Camarón III. Unos acantilados que parece de película, de esas con seres extraordinarios y con varios reinos, donde el trono siempre estaba en juego. Y si se mira bien, parece un caballo de ajedrez, dando jaque al rey sol. Cabalo de Cíes son unos acantilados temidos por los marineros, donde no solo existe el peligro real, sino el que toda una liturgia de leyendas se creó sobre él.

Rodeira se queda sin bandera azul y sin negra

La playa de Rodeira se quedó sin bandera azul pero no le dieron la negra. Miren que se habló de lo que pasó con las dunas, que si una cosa, que si otra.. Todos esperábamos que se incluyeran en esta penosa lista que vio esta semana la luz y en la que figura una playa de Vigo y otra de Nigrán. Y claro, en la catalogación de playas no hay, de momento, más que la bandera azul y la negra. No hay intermedia. Si se pidió explicación_aún no está confirmado_ por no dotar a la playa de Rodeira de bandera azul también habrá que pedirlas por no figurar en la lista de banderas negras.

Coincidencias y malasintrepretaciones

Ni la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, ni la líder del BNG en Cangas, Mercedes Giráldez, acudieron a la reunión de portavoces de ayer. Algunos quisieron ver en esta coincidencia otras. ¡Siempre pensando mal!

La burbuja de la autocaravana

Parece que se acabó el chollo a las autocaravanas. Cada vez son más perseguidas y cada vez hay más quejas por el comportamiento de sus dueños. ¿Se desinflará la burbuja?