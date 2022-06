Un vecino cede al Concello para uso público una zona verde de casi 1.200 m2 en Banda do Río

El Concello de Bueu acaba de conseguir la cesión de un terreno de casi 1.200 metros cuadrados para zonas verdes y espacios públicos en el barrio de Banda do Río. La parcela se encuentra situada detrás de un edificio y al lado del parque infantil, un terreno que en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) aparece reservado precisamente como zona verde.

El acuerdo alcanzado con el propietario del terreno permitirá al gobierno local disponer desde ya de esa superficie, que de momento es de propiedad privada. La cesión se realizará a través de un contrato de comodato, con el que el Concello de Bueu asumirá la conservación y mantenimiento de esta franja de terreno que está situada justo frente al mar. Desde el consistorio no descartan una posible compra en el futuro, una alternativa que ya se manejó hace algunos años. A finales de 2017 ya se puso sobre la mesa la posibilidad de expropiar los terrenos, que según el PXOM, tendrían un valor aproximado de 37.000 euros.

El alcalde de Bueu, Félix Juncal, puntualiza en todo caso este terreno estaría reservado como un espacio sociocomunitario de esparcimiento y zonas verdes. “Está afectado por el dominio público marítimo terrestre y no es posible ubicar ningún tipo de equipamiento o dotación”, subraya. Las primeras labores que se acometerán serán de limpieza, acondicionamiento y colocación de un vallado de seguridad frente al mar.

Con esta cesión y posterior compra el objetivo municipal es incrementar los espacios públicos en el entorno de Banda do Río, sin olvidar uno de sus grandes objetivos: conectar a través de una senda litoral el centro urbano con la Praia de Beluso. “Ahora mismo ya no estamos hablando solo de un paseo marítimo, sino de una solución para mejorar la movilidad”, argumenta Juncal. Recuerda que el acceso a la playa y al puerto de Beluso es a través de un vial provincial en el que apenas hay espacio para aceras o arcén. “La senda peatonal por el litoral hasta Beluso es un proyecto al que no vamos a renunciar”, afirma el alcalde bueués.

Actualmente los terrenos son privados y, aunque en alguna ocasión se llegó a colocar algún tipo de valla, es habitual que los vecinos pasen por la zona o que incluso la utilicen para acortar el trayecto hasta Can do Penedo.