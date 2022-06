Portos de Galicia presentó hoy en Bueu dos proyectos que ejecutará a partir del otoño en el puerto del municipio y que significarán una inversión de casi 340.000 euros. La actuación de mayor envergadura será la mejora de la accesibilidad desde el entronque con la Avenida Montero Ríos, que incluirá la colocación de una pasarela peatonal voladiza en la escollera para facilitar el embarque a los viajeros con destino a la isla de Ons, con un presupuesto de 215.000 euros.

La segunda obra consistirá en la ampliación de la actual nave de rederas, a la que se añadirá un módulo más para ganar una superficie de 60 metros cuadrados más. En este caso el presupuesto es de 123.000 euros y el plazo de ejecución previsto es de cinco meses.

Los proyectos los presentó esta mañana la presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, junto a técnicos del ente público en un acto en el que participaron representantes de la corporación municipal, con el alcalde Félix Juncal a la cabeza, y el patrón mayor de la Cofradía de Bueu, José Manuel Rosas. Tal como se podía esperar Susana Lenguas y Félix Juncal aprovecharon para mantener una larga conversación sobre las polémicas que han enfrentado en las últimas semanas a las dos administraciones por la conservación y mantenimiento de los espacios portuarios, el convenio por la pesca recreativa y el cierre peatonal del barrio de Banda do Río. Fue un debate intenso y cordial, con las dos partes firmes en sus posiciones y de momento no parece que haya acuerdo.

El cierre peatonal del barrio de Banda do Río es una situación excepcional que no se da en ningún otro ámbito de competencia de Portos de Galicia, lo que no ayuda a encontrar otros precedentes similares. Desde el Concello de Bueu argumentan que la petición municipal es únicamente para cerrar la calle al tráfico y favorecer la seguridad peatonal, no para una ocupación del espacio público. Por su parte, desde Portos de Galicia entienden que ese cierre implica que las terrazas ocupan una mayor superficie y por tanto eso debe repercutir en el cobro de tasas. La propuesta presentada desde el ente público es de una cuantía de 10.800 euros por una ocupación de 600 metros cuadrados hasta mediados de septiembre.