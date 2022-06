Los mejores signos de O Hío

“...a bo porto quero chegar/ sentir que estou no meu fogar/ deixar atrás o bravo mar/ e a familia de novo abrazar/ sinto como latexa o corazón loitando no mar, sostendo ó timón/ contando as mareas, a vida é navegar/ buscando ao faro que me ha de guiar...” con esta letra de la canción “Mares” , del grupo Quinkillada, dedicada “aos nosos mariñeiros”, los alumnos de 4 años de 5º de Primaria del colegio CEIP do Hío, en Cangas, lograron el premio en su categoría de Infantil en el Concurso”Xogas coas manciñas” cuyos galardones se entregaron este martes en la Diputación, con motivo del Día Nacional del Lenguaje de Signos.

Los alumnos, que han trabajado en el aula de forma transversal el lenguaje de signos, elaboraron un vídeo en esta lengua con la letra de “Mares” en el que demostraron su alegría y su dominio en ese lenguaje para comunicarse con las personas con diversidad sensorial. De fondo aparecen las imágenes de bravos mares, de puertos y de marineros del videoclip de “Mares” con los escolares interpretando con algunos instrumentos musicales y mostrando con sus manos esos signos que recordaron o recordarán a muchos cuando las olas baten en la proa con su olor a sal. El concurso está organizado por la asociación Xoga, de diversidad sensorial de Galicia, con la colaboración de la Diputación. Xoga busca representar y defender los intereses de las personas sordas, con pérdida auditiva, con sordoceguera y a sus familiares también ante la sociedad, administraciones y demás instituciones, a través de la sensibilización en favor del colectivo. Para el colegio el premio resulta “moi enriquecedor”, ya que está galardonado con un cuentacuentos y un curso de sensibilización en lengua de signos en el mismo centro educativo. En esta última edición de los premios “Xoga coas manciñas”, también fueron reconocidos el CEIP Plurilingüe de A Pedra (Bueu), el CEEPR Ricardo Touceda (Ferrol), CEIP Coirón Dena (Meaño), CEIP A Lomba de Vilagarcía y CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios.