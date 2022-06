Cangas no dispondrá de socorristas hasta julio al carecer aún de las bases para contratarlos

El gobierno de Cangas da por hecho que no contará con socorristas en sus playas –solo cubrirá las cinco galardonadas con bandera azul, más la urbana de Rodeira– antes del mes de julio, tras confirmar el Concello que la empresa que lo realizaba no da marcha atrás y renuncia definitivamente a prestar el servicio y que la solución pasa por contratar el personal de forma directa. El concejal Mariano Abalo asegura que ya han encargado a los servicios jurídicos municipales la elaboración de las bases, que deberán aprobarse en Xunta de Goberno Local, y luego habrá que licitar un servicio que, a priori, cuenta con el interés de la Asociación de Socorristas Profesionais do Morrazo (Aspom), aunque la escasez de profesionales, la competencia con otros municipios costeros y la urgencia en los plazos no garantiza que se cubran todas las necesidades de la campaña estival, hasta finales de septiembre.

Los técnicos cifran en 25 socorristas y dos patrones de embarcación la plantilla requerida para atender a los cinco arenales con el distintivo de Adeac (Areabrava, Areamilla, Liméns, Menduíña y Nerga) y el de Rodeira, que lo perdió este año por la afección a las dunas. Además, el Concello renunció a la de Melide por problemas logísticos y el mal estado del vial, aunque no descarta dar el servicio, si hay medios. El personal de atención a playas se completará con operarios de limpieza manual, el equipo mecanizado que está previsto activar a partir del lunes –con el visto bueno de Costas– y los efectivos municipales del Grupo de Emerxencias-Protección Civil y Policía Local. El Concello de Cangas lleva varios años sin recurrir a este sistema de contratación del servicio de socorrismo y salvamento en playas, de carácter temporal durante el verano y jornada completa. El sistema de selección sería de oposición libre y los participantes en las pruebas deberían presentar la instancia dirigida a la Alcaldía, por Registro, en el plazo de diez días desde la publicación del anuncio. Mariano Abalo no concreta cuándo estarán listas las bases y comenzará en plazo de presentación, ni si está abierta la opción de que pueda hacerlo una empresa o colectivo del sector. Espera resolverlo antes del fin de semana, señaló ayer. El concejal de Facenda estima entre 23 y 25 socorristas las necesidades para este verano, y en una reunión celebrada con profesionales del ramo a finales de mayo apunto que la campaña comenzaría en torno al 15 de junio, aunque esa estimación ya no se va cumplir porque ni siquiera dispone del pliego de bases de contratación. También entonces dio a entender que el Concello de Cangas estaría dispuesto a hacer un esfuerzo para atender las demandas de los profesionales titulados de equiparar los salarios con los de otros municipios de relevancia turística. Búsqueda de profesionales, con o sin título Abalo convocó el 25 de mayo una asamblea para sondear la contratación de personal para el servicio de socorrismo durante el verano y llamó a participar a todos los interesados en estos puestos de trabajo, tengan o no titulación de socorristas, pues en la reunión se abordó el reciclaje de capacitación profesional, alternativas a la formación e ideas y propuestas para mejorar el servicio. Se trata, dijo el edil, de una apuesta de presente y también de futuro para cubrir con garantías las plazas de socorristas en verano, y que de esta forma se sentarán las bases para la estabilidad del servicio. Respondía, así, a la rescisión unilateral del contrato por parte de la empresa que tenía adjudicado el servicio de socorrismo, que alegó razones económicas para dejarlo, aunque el concejal asegura que se pedirá una indemnización, además de no devolverle el aval. “Improvisación” Desde las filas de la oposición ya apuntan a la “improvisación” del grupo de gobierno ante una necesidad “previsible”, que puede retrasar “varias semanas” la prestación del servicio. La edil del PP Dolores Hermelo indaga en los motivos que demoraron el procedimiento, el modelo de gestión por el que apuesta el ejecutivo local o si las embarcaciones “ya están a punto”.